Зеленский ввёл санкции против бывшего советника своего Офиса Арестовича*

Алексей Арестович
Владимир Зеленский ввёл санкции против бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Об этом пишут местные СМИ.
Арестович* был внештатным советником Офиса президента с 1 декабря 2020 по 17 января 2023 года. Политик покинул пост после своего заявления о том, что жилой дом в Днепре разрушен ракетой, сбитой украинскими средствами ПВО. После этого он покинул Украину, начал критиковать власти и заявил, что будет баллотироваться на следующих президентских выборах.
В России Арестович* заочно арестован по делу о публичных призывах к терроризму и распространению фейковых сведений о ВС РФ. Также он внесён Росфинмониторингом в список террористов.
Читайте также:
Арестович* высказался за идею о разделе Украины по «немецкому варианту»
Арестович*: Украину ждет вынужденное перемирие с РФ после горячей осени
Арестович* раскрыл средний возраст бойца ВСУ на передовой
*внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
В России Арестович* заочно арестован по делу о публичных призывах к терроризму и распространению фейковых сведений о ВС РФ. Также он внесён Росфинмониторингом в список террористов.
Читайте также:
Арестович* высказался за идею о разделе Украины по «немецкому варианту»
Арестович*: Украину ждет вынужденное перемирие с РФ после горячей осени
Арестович* раскрыл средний возраст бойца ВСУ на передовой
*внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова