Бывший советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович* описал эпохальные события, которые произойдут осенью, а затем зимой. Об этом пишет «МК».
«Я думаю, что мы получим горячую осень для обеих сторон, войдем в тяжеленную зиму», — сказал Арестович* в эфире Youtube-канала «Альфа и Омега».
По его словам Вооруженные силы Украины предпримут новое контрнаступление. Он добавил, что это политическое решение, которое при любом исходе приведет к перемирию. Арестович* пояснил, что сначала выборы президента пройдут в США, а после на Украине. Новый украинский лидер «подпишет соглашение с Россией либо останется в серой зоне перемирия».
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
Супруга депутата Облдумы назвала подонком участника СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Дарья Осипова