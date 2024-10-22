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За раздел Украины по «немецкому варианту» высказался экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович*. Он считает, что именно так мог бы завершиться конфликт.
«Я — первый сторонник, если мы разменяемся по немецкому варианту», — сказал он в беседе с YouTube-каналом «Альфа».
Таким образом собеседник предложил поделить республику на две части: одним государством стали бы контролируемые Россией земли, а запад и центр Украины — другим.
По мнению Арестовича, если бы Москва согласилась бы на такой вариант, это стало бы «большой удачей» для киевского режима.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказался о сообщениях про возможное увольнение двух украинских военачальников.
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*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Никита Кротов