«Посмеялись от души»: Симоньян ответила на санкции Зеленского против сотрудников RT

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)
Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на санкции Украины против сотрудников огромного количества российских СМИ. Симоньян сказала, что коллеги «посмеялись от души».
«Зеленский ввел новые санкции против сотрудников RT и «России сегодня». Они своими глазами видят, что происходит на Украине. Зеленскому это не нравится. Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова», — написала она.
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Согласно указам, опубликованным на сайте президента Украины, в список попали 18 медиа и 71 физическое лицо РФ. В числе СМИ — холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), а среди журналистов – военкоры Александр Сладков, Станислав Смагин и Даниил Бессонов, а также певец из Мариуполя Аким Апачев.
Симоньян подчеркнула, что санкции направлены «против российских СМИ» желая не дать говорить тем, кто освещает настоящее положение вещей на Украине. Она передала Зеленскому ироничную благодарность за «блестящую» работу.
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