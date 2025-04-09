Николай Басков пожаловался на санкции, которые ввели против него

Николай Басков (фото: Instagram* / nikolaibaskov)
Народный артист России Николай Басков пожаловался, что из-за санкций отдых за границей для него теперь — почти что несбыточная мечта. Об этом сообщает MK.RU.
По словам исполнителя, в настоящее время он не планирует отпуск — в том числе из-за напряжённого графика и ограниченного числа доступных для посещения государств.
При этом Басков уже строит грандиозные планы на следующий год — артист собирается с размахом отметить юбилей и не исключает, что для этого придётся собирать средства.
В 2024 году Басков был включён в санкционный список Австралии. Ранее санкции против него ввели власти Канады, указав на поддержку певцом специальной военной операции на Украине. Министерство иностранных дел Латвии также внесло Баскова в «чёрный список» и объявило его персоной нон грата.
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«Ездить я могу только в Африку, в Дубай, в Турцию и на Мальдивы. Все остальное для меня закрыто: я везде под санкциями», — сказал Басков.
При этом Басков уже строит грандиозные планы на следующий год — артист собирается с размахом отметить юбилей и не исключает, что для этого придётся собирать средства.
«Просто шок какой-то! В следующем году — 50 лет! Надо тратить деньги: собирать на шоу, на юбилей… Работаю только на свои расходы», — поделился планами он.
В 2024 году Басков был включён в санкционный список Австралии. Ранее санкции против него ввели власти Канады, указав на поддержку певцом специальной военной операции на Украине. Министерство иностранных дел Латвии также внесло Баскова в «чёрный список» и объявило его персоной нон грата.
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Дайана Хусинова