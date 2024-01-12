Зеленский взял в заложники украинских пенсионеров, сообщил Рогов

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Президент Украины Владимир Зеленский фактически взял украинских пенсионеров в заложники и шантажирует ими западных союзников. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Ранее Зеленский заявил, что уязвимые категории граждан Украины в первую очередь пострадают, если США задержит предоставление финансовой помощи. Он подчеркнул, что около 12 миллионов украинских пенсионеров просто вымрут, если им вовремя не выплатят пенсию.
Комментируя это заявление Рогов отметил, что Зеленский открыто шантажирует Запад пенсионерами. Он говорит о том, что, по сути, не будет кормить стариков, если США не выделят ещё одну партию средств.
Таким образом, Рогов сравнивает Зеленского с террористами, которые всегда стремятся заработать на заложниках.
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Комментируя это заявление Рогов отметил, что Зеленский открыто шантажирует Запад пенсионерами. Он говорит о том, что, по сути, не будет кормить стариков, если США не выделят ещё одну партию средств.
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Анастасия Чинкова