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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Калла подал «тайный сигнал» президенту Российской Федерации Владимиру Путину. На это обратило внимание агентство Bild.
«Каллас надела костюм и брошь в цветах украинского флага. Зеленский был в свитере с числами 48.3794° и 31.1656°», — сказано в материале.Эти значения соответствуют координатам села Добровеличковка в Кировоградской области Украины, где находился географический центр страны в пределах ее территории в 1991 году.
Ранее Зеленский обвинил США в лишении украинских пенсионеров денег. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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