Президент Украины Владимир Зеленский имеет ввиду собственную смерть, когда говорит о поражении Украины без помощи Запада. Так написал автор ежедневных колонок для Bild Франц-Йозеф Вагнер.
Напомним, седьмого апреля Зеленский заявил, что, если Конгресс США не примет решение о выделении помощи Украине, то страна столкнется с поражением в текущем вооруженном конфликте с Россией. Украине не выжить без помощи Запада, утверждал Зеленский.
Ранее глава Украины также отмечал, что Киев является заложником избирательного процесса в США. По его словам, подход законодателей к решениям о выделении помощи является незрелым. При этом рассматривается несколько вариантов выделения помощи Украине, в том числе готовность Киева взять кредит.
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«Когда Зеленский говорит "не выжить", он говорит и о собственной смерти. Без помощи Украины больше не будет», — написал Вагнер.
Ранее глава Украины также отмечал, что Киев является заложником избирательного процесса в США. По его словам, подход законодателей к решениям о выделении помощи является незрелым. При этом рассматривается несколько вариантов выделения помощи Украине, в том числе готовность Киева взять кредит.
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Элина Позднякова