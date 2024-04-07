Зеленский рассказал о новом способе получения оружия от США

Украина согласна получить помощь от США в форме кредита, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на высказывания Владимира Зеленского.
В своем выступлении президент отметил, что один из сенаторов спрашивал его о готовности принять кредитные средства. Зеленский рассказал о своем ответе, подчеркнув, что вариантов особо нет, так как условия были ясно определены. Он отметил, что выбор практически отсутствует, поэтому Украина готова согласиться на любой вариант помощи.
Президент также отметил, что если бы предложили выбор между получением сегодня кредита или получением помощи бесплатно через год, он выбрал бы первый вариант.
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