Зеленский признал скорое истощение у Украины запаса ракет для систем ПВО

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Вооружённым силам Украины в скором времени может не хватить ракет для систем противовоздушной обороны. И тогда придётся выбирать, какой город защитить — тот или другой.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, на сегодняшний день российский войска сохраняют очень высокую интенсивность обстрелов, и именно это приводит к столь быстрому истощению средств ПВО. На сегодняшний день ракеты есть, но при сохранении такой интенсивности атак со стороны России их в скором времени не хватит, признал глава киевского режима.
Зеленский отметил, что в некоторых случаях эффективную защиту могут обеспечить только зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot или их аналоги, поэтому их нехватка и дефицит снарядов к ним ощущаются особенно остро. Украина истощит запас ракет к системам ПВО, если Запад не активизирует их поставки, заключил президент Украины.
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