Буданов* рассказал о работе украинской разведки накануне спецоперации

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Президента Украины Владимира Зеленского предупреждали о планах России высадить десант в Гостомел, заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*.
По данным «Обозревателя», Зеленского предупреждали в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США, а также в украинской разведке. Глава ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Киев незадолго до начала специальной военной операции. Он рассказал о планах российского руководства. Зеленский посчитал эту информацию бездоказательной.
Как отметил Буданов*, в его ведомстве тоже знали о готовящейся операции. Отвечая на вопрос, передавалась ли информация Владимиру Зеленскому и каков был ответ, руководитель ГУР сказал, что не будет разговаривать на этот счет.
Ранее Буданов* заявил, что Украина не потеряет Киев. По его мнению, никакой угрозы со стороны РФ в этом направлении нет.
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Как отметил Буданов*, в его ведомстве тоже знали о готовящейся операции. Отвечая на вопрос, передавалась ли информация Владимиру Зеленскому и каков был ответ, руководитель ГУР сказал, что не будет разговаривать на этот счет.
Ранее Буданов* заявил, что Украина не потеряет Киев. По его мнению, никакой угрозы со стороны РФ в этом направлении нет.
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Алёна Самарева