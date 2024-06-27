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На Западе заявили о рекордных суточных потерях ВСУ в зоне СВО

Меркурис: Украина за одни сутки лишилась рекордного числа солдат за весь конфликт
27 июня 2024, 17:46
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Рекордное количество живой силы в 2345 человек за сутки потеряли боевики ВСУ в минувший вторник, 25 июня. Об этом на своем YouTube-канале сообщил аналитик Великобритании Александр Меркурис.
«Украинская армия на линии соприкосновения понесла потери в 2345 человек. Я уверен, что это рекордный показатель за весь период боевых действий», — сказал Меркурис.

Он также добавил, что такого не было даже в худший для украинских радикалов период, а именно, летом прошлого года.



Российская спецоперация в Донбассе продолжается. Недавно стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский признал серьезные потери Украины в боях. Он призвал к подготовке плана урегулирования кризиса за несколько месяцев.

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«Есть всего несколько месяцев»: Зеленский настроен на быстрый договор с Москвой
27 июня 2024, 15:58

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что страна понесла очень серьёзные потери на поле боя. Поэтому Киев не желает затягивать конфликт на годы вперёд.
В связи с этим, выступая на саммите ЕС, глава киевского режима призвал подготовить план дипломатического урегулирования в течение нескольких месяцев. Он также добавил, что у Киева и Москвы не было контактов после завершения конференции в Швейцарии.

«У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами. Поэтому мы хотим приготовить этот мирный план ко второму саммиту», — сказал Зеленский.

По его совам, когда механизм урегулирования будет достаточно сформирован и проработан, мирный план передадут для изучения российской стороне.

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#война
#план
#ес
#зеленский
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Стало известно, почему ВСУ не смогут воспользоваться истребителями F-16
T-online: у ВСУ не хватает пилотов, способных управлять истребителями F-16
27 июня 2024, 15:36

Фото: IStock/TebNad

Вооруженные силы Украины не смогут воспользоваться всеми истребителями F-16, так как на Украине не хватает подходящих пилотов. Об этом информирует t-online.
«Западные союзники пообещали 60 самолетов. Но пока подготовлено лишь от 15 до 20 пилотов», — отмечается в материале.

По данным издания, вина за сложившуюся ситуацию лежит на Соединенных Штатах Америки. Их инструкторы не смогли рассчитать, сколько летчиков они смогут подготовить. Сейчас учебные центры перегружены. Они не могут вместить в себя больше украинских военных, а Дания и Румыния объявили, что не способны принять новую партию солдат.

Истребитель F-16 — американский многоцелевой лёгкий истребитель, способный нести как высокоточные ракеты, так и бомбы. Состоит на вооружении у армии США и стран НАТО.

На Украине издали закон о мобилизации трех категорий студентов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#солдат
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Военнопленный: В подразделениях химзащиты ВСУ вдвое меньше бойцов, чем положено
27 июня 2024, 15:00

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В частях радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) украинской армии в два раза меньше военнослужащих, чем положено по штатному расписанию. Об этом сообщил сдавшийся в плен украинский солдат Виктор Кэрэкеша.
В беседе с РИА Новости он рассказал, что был мобилизован в подразделение РХБЗ 14-й механизированной бригады ВСУ, где был сильный недобор личного состава. Он наблюдался как в полевых стрелковых ротах, так и в специализированных подразделениях.

«Нас было 13 человек в РХБЗ, а должно быть 30», — пояснил военнопленный.

Кэрэкеша также рассказал об особенно «тёплом» отношении командования к мобилизованным рядовым бойцам. Например, ещё на учебном полигоне офицеры сразу сказали им, что они идут «на мясо», вспоминает боец. Когда их привезли обороняться на позиции под Харьковом, ему выдали в качестве экипировки только автомат и четыре магазина.

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#всу
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Под Волгоградом толпа мигрантов напала на полицейских
27 июня 2024, 14:51

Фото: istockphoto/vichinterlang

Под Волгоградом толпа мигрантов напала на полицейских и оскорбляла их грубой нецензурной бранью. Об этом пишет V1.ru.
В интернете появился видеоролик, который был снят поздно вечером в райцентре Быковского района. На нем толпа мужчин с внешностью уроженцев республик Средней Азии окружила патрульный автомобиль полиции. Они выкрикивают нецензурную брань и бросаются на сотрудников МВД. Стало известно, что полицейские приехали на вызов из-за драки. Они решили проверить у мигрантов документы, однако те не захотели подчиняться.

Глава администрации Быковского района Александр Рычагов сказал, что ему не докладывали о подобном происшествии. Источник в экстренных службах подтвердил подлинность видео и сам факт конфликта. Ситуация разрешилась в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что мигрант хотел задушить школьника на детской площадке в Петербурге. Все случилось в минувший понедельник, 24 июня, когда 25-летний молодой человек играл с детьми в футбол. По данным источника, в ходе ссоры мужчина схватил ребенка за горло и стал душить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полицейские
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Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харьковской области
Подполье: ВС России ударили по складу украинских военных в Дергачах
27 июня 2024, 13:58

Фото: istockphoto/aapsky

Военные ВС РФ нанесли ракетный удар по складу Вооруженных сил Украины в Дергачах Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, первые секунды после удара было видно высокое пламя. Склад находился ближе к окраине города. Он отметил, что после этого были слышны сирены скорой помощи.

«Прилет был в коттедж, который бандеровцы без ведома хозяев использовали как пункт временной дислокации отделения. Там же в хозпостройке хранилось немного боекомплектов», — рассказал Лебедев.

Второй удар российские военные нанесли по пункту временной дислокации, который Вооруженные силы Украины устроили в частном доме в селе Малое Веселое. Во дворе дома стояли 2 пикапа, которые были оборудованы под запуск беспилотников, рассказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее подпольщик сообщал, что российские военные нанесли удар по административному зданию недалеко от Купянска. По его словам, ФАБы прилетели в административное здание, уничтожив около роты противника и две единицы гусеничной техники. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#сво
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#удар
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«Продолжают отрицать»: в Херсоне от эпидемии холеры умерли еще два человека
Подполье: в Херсоне от холеры скончались еще два человека
27 июня 2024, 13:39

Фото: istockphoto/Pro100Dzu

От холеры в Херсоне скончались еще два человека. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей пророссийского подполья.
«Еще два человека скончались от холеры в Херсоне. Продолжается госпитализация военнослужащих ВСУ. На этом фоне местные прокиевские власти продолжают отрицать сам факт эпидемии», — прокомментировал подпольщик.

Ранее сообщалось о вспышке холеры. Госпитализировали больше ста человек, скончались как минимум 12. Преимущественно заболевание развивалось среди украинских боевиков.

Участники херсонского сопротивления отмечали, что местные ставленники Киева не хотят паники, поэтому скрывали данные или выдавали холеру за брюшной тиф.

До этого сообщалось, что в Днепропетровской области Украины неизвестные сжигают автомобили, которые принадлежат военным.

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#всу
#эпидемия
#эпидемиологическая ситуация
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Минобороны: ВС РФ ударили «Кинжалами» по украинским аэродромам
27 июня 2024, 13:34

Фото: Министерство обороны РФ

Удар по аэродромам Украины нанесли российские военные, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что били высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
«А также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолётов западных стран», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ признал напряженной ситуацию в районе Торецка. Украинские власти проводят принудительную эвакуацию людей.

О взрывах в зоне боевых действий периодически сообщают пророссийские подпольщики. В частности, в районе авиазавода в Харькове.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима. Аналитики утверждают, что Украине давно пора приступить к мирным переговорам, однако Киев не идет на контакт.

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#россия
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#война
#сво
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На Украине заявили о сложной ситуации в районе Торецка
Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на торецком направлении
27 июня 2024, 12:42

Фото: istockphoto/Zeferli

Для военных Вооруженных сил Украины ситуация в районе Торецка, который находится на подконтрольной Киеву территории ДНР, является напряженной. Об этом написал Генштаб ВСУ в Telegram-канале.
Помимо этого, отмечается об «обостренной ситуации» на покровском направлении. Оно с мая постоянно фигурирует в сводках украинского Генштаба как сложное.

Ранее сообщалось, что Украинские власти начали принудительно эвакуировать людей из Торецка. Глава местной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что российские военные находятся очень близко к городу.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#президент
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Уничтожили роту ВСУ: Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области
Подполье: ВС России нанесли удар по административному зданию близ Купянска
27 июня 2024, 12:27

Фото: istockphoto/Ghulam Hussain

Российские военные нанесли удар по административному зданию недалеко от Купянска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«В селе Петропавловка, рядом с Купянском, ФАБы прилетели в административное здание, уничтожив около роты противника и две единицы гусеничной техники», — рассказал он.

Информации о том, сколько военных Вооруженных сил Украины выжило после удара, пока нет, добавил Лебедев.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее подпольщик сообщал, что на станции Фастов в Киевской области началась активная погрузка военной техники на железнодорожные платформы. На станцию подогнано около десятка грузовых платформ. Постоянно прибывают новые единицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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