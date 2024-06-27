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Рекордное количество живой силы в 2345 человек за сутки потеряли боевики ВСУ в минувший вторник, 25 июня. Об этом на своем YouTube-канале сообщил аналитик Великобритании Александр Меркурис.
«Украинская армия на линии соприкосновения понесла потери в 2345 человек. Я уверен, что это рекордный показатель за весь период боевых действий», — сказал Меркурис.
Он также добавил, что такого не было даже в худший для украинских радикалов период, а именно, летом прошлого года.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается. Недавно стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский признал серьезные потери Украины в боях. Он призвал к подготовке плана урегулирования кризиса за несколько месяцев.
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