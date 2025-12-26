26 декабря 2025, 19:05

Зеленский: мирный план по урегулированию конфликта на Украине готов на 90%

Владимир Зеленский заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов. Об этом сообщает РБК.





Зеленский подчеркнул, что план из 20 пунктов, над которым работала его команда, практически завершен, но для Киева важно довести его до 100-процентной готовности. По его словам, подготовлены первые проекты нескольких документов, но есть некоторые вопросы, которые требуют обсуждения на уровне президентов.

