25 декабря 2025, 18:13

Экс-нардеп Олейник: рождественская речь Зеленского указала на его бесноватость

Владимир Зеленский

Рождественское обращение Владимира Зеленского к украинцам выглядело странным и «бесноватым». Так считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.





Напомним, в своем обращении Зеленский сообщил, что у украинцев есть одна мечта на всех: «чтобы он умер». О ком именно идет речь, он не уточнил.





«Эта речь показывает, что Зеленский болен особой формой политического бешенства, которая не лечится. Обычно говорят, что в словах человека отображается его внутренний мир, получается, у украинского лидера на душе творится совершеннейший ад», — сказал Олейник «Газете.Ru».

«Зеленский — бес, самый обычный бес, именно поэтому он делает то, что делает: убивает людей во имя собственной жизни. Смерть — это его среда обитания, его форма существования. Здесь всё предельно просто», — уверен Дмитрук.