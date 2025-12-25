«Особая форма бешенства»: Зеленскому поставили диагноз после его рождественской речи
Экс-нардеп Олейник: рождественская речь Зеленского указала на его бесноватость
Рождественское обращение Владимира Зеленского к украинцам выглядело странным и «бесноватым». Так считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Напомним, в своем обращении Зеленский сообщил, что у украинцев есть одна мечта на всех: «чтобы он умер». О ком именно идет речь, он не уточнил.
«Эта речь показывает, что Зеленский болен особой формой политического бешенства, которая не лечится. Обычно говорят, что в словах человека отображается его внутренний мир, получается, у украинского лидера на душе творится совершеннейший ад», — сказал Олейник «Газете.Ru».
Он отметил, что в последнее время Зеленский стал «дерганным и несдержанным» и делает все более странные заявления.
Тем временем депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Зеленского бесом, пишут argumenti.ru.
«Зеленский — бес, самый обычный бес, именно поэтому он делает то, что делает: убивает людей во имя собственной жизни. Смерть — это его среда обитания, его форма существования. Здесь всё предельно просто», — уверен Дмитрук.