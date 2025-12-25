25 декабря 2025, 19:57

Генерал Попов: в Киеве негласно добиваются выдачи украинцев из Европы

Фото: Istock/alexytrener

Генерал-майор Владимир Попов заявил, что Киев неформально добивается возвращения украинцев из ЕС. По его словам, Владимир Зеленский регулярно ездит в страны Евросоюза, чтобы договариваться об этом.





В беседе с «NEWS.ru» Попов отметил, что ключевую роль в процессе играют Германия, Франция, Польша и государства Бенилюкса. Эти страны, по его утверждению, передают Киеву мужчин призывного возраста под предлогом переоформления документов.

«Пока официально такого нет, но подспудно они этим занимаются. Недаром ездит и сам Зеленский туда. Он именно негласно, это нигде не объявляется, занимается вопросами и просьбами, чтобы такое население дифференцированно ему выдавали хотя бы чуть-чуть на помощь», — пояснил военнослужащий.