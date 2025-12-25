Генерал раскрыл, зачем Зеленский постоянно ездит по Евросоюзу
Генерал Попов: в Киеве негласно добиваются выдачи украинцев из Европы
Генерал-майор Владимир Попов заявил, что Киев неформально добивается возвращения украинцев из ЕС. По его словам, Владимир Зеленский регулярно ездит в страны Евросоюза, чтобы договариваться об этом.
В беседе с «NEWS.ru» Попов отметил, что ключевую роль в процессе играют Германия, Франция, Польша и государства Бенилюкса. Эти страны, по его утверждению, передают Киеву мужчин призывного возраста под предлогом переоформления документов.
«Пока официально такого нет, но подспудно они этим занимаются. Недаром ездит и сам Зеленский туда. Он именно негласно, это нигде не объявляется, занимается вопросами и просьбами, чтобы такое население дифференцированно ему выдавали хотя бы чуть-чуть на помощь», — пояснил военнослужащий.По словам генерал-майора, таким образом могут призвать и отправить на родину минимум 200 тысяч человек за полгода. Их распределят в военные формирования, что создаст значительный резерв для ВСУ.