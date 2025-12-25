В Польше предупредили об угрозе переворота на Украине из-за одного действия Зеленского
Польский офицер Лисовский: Зеленского ждет переворот, если он сдаст Донбасс
Согласие Владимира Зеленского на вывод ВСУ из Донбасса может привести к военному перевороту в стране. Об этом в беседе с польским порталом Fakt сообщил капитан Мацей Лисовский.
По мнению офицера, Зеленский не согласится на такой план, поскольку вывод войск из Донбасса создаст критическую ситуацию для украинской армии.
«Я не сомневаюсь, что часть элитных подразделений, связанных с «Азовом»*, вполне может решиться на военный переворот», — пояснил Лисовский.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.