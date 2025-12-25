25 декабря 2025, 19:09

Польский офицер Лисовский: Зеленского ждет переворот, если он сдаст Донбасс

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Согласие Владимира Зеленского на вывод ВСУ из Донбасса может привести к военному перевороту в стране. Об этом в беседе с польским порталом Fakt сообщил капитан Мацей Лисовский.





По мнению офицера, Зеленский не согласится на такой план, поскольку вывод войск из Донбасса создаст критическую ситуацию для украинской армии.





«Я не сомневаюсь, что часть элитных подразделений, связанных с «Азовом»*, вполне может решиться на военный переворот», — пояснил Лисовский.