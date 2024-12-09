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На Украине сделали тревожное заявление о Зеленском

Панченко: отказ Зеленского от предложения Трампа может привести к мировой войне
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Отказ Владимира Зеленского от предложения избранного президента США Дональда Трампа прекратить огонь может привести к мировой войне. Об этом написала украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
Панченко отметила, что ранее Зеленский отклонил призыв Трампа к прекращению огня. По ее словам, победа республиканского политика является четким сигналом, что и американцам, и украинцам необходим мир.

«Неужели из-за одного Зеленского наша планета может погибнуть в ядерной катастрофе?» — задалась вопросом журналистка.



Панченко заключила, что единственный выгодоприобретатель от украинского противостояния — это киевский режим во главе с Зеленским.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Запорожской области прозвучало свыше 200 взрывов за сутки
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о как минимум 218 взрывах за сутки
09 декабря 2024, 10:31

Фото: istockphoto/RamonCast

Как минимум 218 взрывов за сутки прозвучали в Запорожской области, заявил в Telegram-канале назначенный киевским режимом глава областной госадминистрации Иван Федоров.
По утверждению чиновника, в подконтрольной ВСУ части региона поврежден ряд объектов инфраструктуры. Про какие именно объекты говорится — неизвестно.

Запорожская область вошла в состав России по результатам референдума в сентябре 2022 года. Также российскими регионами стали Луганская и Донецкая народные республики и Херсонская область. Киевский режим не признал итогов голосования и продолжает обстреливать указанные территории.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года, с целью денацификации и демилитаризации республики.

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ВС России нанесли удар в районе аэродрома и военной части в Ровно на Украине
09 декабря 2024, 10:26

Фото: iStock/aapsky

В Ровно, в районе местного аэродрома и военной части, был нанесен удар, в результате которого произошла детонация. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев, информирует РИА Новости.
В результате атаки был уничтожен склад с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Информация о жертвах пока не поступала.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что ВС РФ начали наступление в сторону сел Нескучное и Времевка на Запорожской линии фронта.

До этого появилась информация, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно активизировались на рубежах Луганской Народной Республики, увеличив количество контратак более чем в 2,5 раза за последнюю неделю. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Российские штурмовики зачищают село Веселый Гай от ВСУ
Рогов: ВС РФ зачищают село Веселый Гай к югу от Курахова
09 декабря 2024, 10:18

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Армия Росси зачищает село Веселый Гай южнее Курахова в ДНР от присутствия ВСУ. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.
«На кураховском направлении в южном кармане Веселый Гай уже, по сути, освободили, идет зачистка населенного пункта, идут активные бои на окраинах Анновки», — рассказал Рогов.

Он добавил, что в районе Успеновки российские бойцы перебили сообщение между подразделениями ВСУ, чтобы противник не имел возможности подвозить резервы или усилить группировку. Там же ВС РФ выбили украинцев из очередного опорного пункта на южном берегу реки Сухие Ялы.

На сегодняшний день российские силы освободили уже девять квадратных километров вдоль дороги между Сонцовкой и Старыми Тернами севернее Курахова.

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#рогов
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Герой России рассказал об уничтожении семи танков Leopard в одном бою
Герой России Жарский: в зоне СВО уничтожили семь танков Leopard в одном бою
09 декабря 2024, 10:15

Фото: iStock/dr_evil

В зоне проведения СВО российские солдаты в одном бою уничтожили семь немецких танков Leopard. Об этом рассказал морпех из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, герой России Иван Жарский, передает ТАСС.
По его словам, в результате боя было ликвидировано 13 единиц техники и 50 человек личного состава противника. Однако военнослужащий не уточнил, где конкретно шел бой.

Помимо 7 немецких танков, подразделение ВС РФ уничтожило танки Bradley и боевые машины пехоты. Российские бойцы правильно расставили расчеты, благодаря чему им удалось достичь значимых результатов, отметил Жарский.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Рогов: российские войска начали наступление в сторону сел Нескучное и Времевка
09 декабря 2024, 09:42

Фото: iStock/zim286

ВС РФ начали наступление в сторону сел Нескучное и Времевка на Запорожской линии фронта. Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, освобождение Благодатного позволило российским бойцам начать наступление в сторону сел Нескучное и Времевка. На сегодняшний день из Благодатного по ВСУ работает артиллерия, РСЗО, «Солнцепеки», подчеркнул Рогов.

Он отметил, что ВС России постепенно приближаются с юга к поселку Великая Новоселка, который находится за Времевкой, а также с севера, где сейчас идут бои за село Новый Комар, куда украинские боевики бросают свои подразделения, чтобы оттеснить российскую армию.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ВСУ повторно атаковали полигон Капустин Яр, откуда был выпущен «Орешник»
09 декабря 2024, 09:38

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВСУ еще раз попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда была запущена российская новейшая ракета «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, сообщает Shot.
По данным издания, накануне всего было сбито три украинских дрона, которые направлялись в сторону полигона. Первый сбили около 05:30 утра, ещё два — около 08:30.

Предварительно, украинская сторона запустила беспилотники из Днепропетровской области. Других подробностей не приводится.

Первый раз ВСУ атаковали Капустин Яр 5 декабря. Тогда был сбит один вражеский беспилотник в непосредственной близости от территории полигона. Взрывной волной был поврежден забор.

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#беспилотник
#всу
#полигон
#орешник
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Стало известно о резкой активизации ВСУ на линии фронта
Марочко сообщил о резком увеличении количества контратак ВСУ на рубежах ЛНР
09 декабря 2024, 09:37

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно активизировались на рубежах Луганской Народной Республики, увеличив количество контратак более чем в 2,5 раза за последнюю неделю. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, с 30 ноября по 6 декабря 2024 года российские военные, действующие в составе группировок «Запад» и «Юг», успешно отразили 70 контратак противника. Это на 27 атак больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Большая часть контратак — более 60 — была зафиксирована на купянском и сватовско-кременском участках фронта. Марочко отметил, что статистический анализ свидетельствует о резкой активизации ВСУ на западных рубежах ЛНР.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выступил с заявлением, в котором призвал новоизбранного президента США Дональда Трампа начать процесс мирных переговоров по Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#военные
#лнр
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#всу
#запад
#удар
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Украинские средства ПРО не пособны сбить «Орешник»
Ямагути: «Орешник» невозможно сбить имеющимися у Украины средствами ПРО
09 декабря 2024, 09:22

Фото: iStock/vadimrysev

Имеющиеся у Киева средства ПРО не способны сбивать российские баллистические ракеты «Орешник». Так считает японский военный эксперт, генерал-лейтенант сухопутных сил в отставке, бывший советник секретариата кабинета министров, профессор Международного университета Нобору Ямагути, передает ТАСС.
«Американские комплексы ПРО Patriot PAC-3 не могут перехватить баллистическую ракету средней дальности типа «Орешник», поскольку на последнем этапе полета она движется со слишком большой скоростью», — пояснил Ямагути.

По его словам, противоракеты переданных Киеву Patriot PAC-3 не имеют необходимой скорости для сбивания «Орешника», а также обладают ограниченным радиусом поражения.

Ямагути отметил, что в какой-то степени перехватить «Орешник» могут американские комплексы ПРО Aegis, однако на сегодняшний день Запад даже не обсуждает вопрос о передаче Киеву этих комплексов.

Отставной японский генерал также отметил, что поставки Украине американских баллистических ракет не изменят ситуацию на поле боевых действий.

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#сша
#полигон
#поставки
#всу
#запад
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Трамп: Зеленский признает, что Украине пора начать переговоры с РФ
09 декабря 2024, 09:13

Фото: iStock/FabrikaCr

Владимир Зеленский начал признавать, что Киеву пора начать переговоры с Москвой. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским в Париже, пишет New York Post.
По словам Трампа, это что-то новое. Республиканский политик подчеркнул, что стороны в рамках встречи не обсуждали детали возможного завершения конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
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#переговоры
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