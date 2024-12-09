Владимир Зеленский
Отказ Владимира Зеленского от предложения избранного президента США Дональда Трампа прекратить огонь может привести к мировой войне. Об этом написала украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
Панченко отметила, что ранее Зеленский отклонил призыв Трампа к прекращению огня. По ее словам, победа республиканского политика является четким сигналом, что и американцам, и украинцам необходим мир.
Панченко заключила, что единственный выгодоприобретатель от украинского противостояния — это киевский режим во главе с Зеленским.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Рогов: российские войска начали наступление в сторону сел Нескучное и Времевка
Трамп: Зеленский признает, что Украине пора начать переговоры с РФ
Окружение ВСУ в Курской области, бои под Суджей, удар ФАБами по Волчанску: последние новости СВО
«Неужели из-за одного Зеленского наша планета может погибнуть в ядерной катастрофе?» — задалась вопросом журналистка.
Панченко заключила, что единственный выгодоприобретатель от украинского противостояния — это киевский режим во главе с Зеленским.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Рогов: российские войска начали наступление в сторону сел Нескучное и Времевка
Трамп: Зеленский признает, что Украине пора начать переговоры с РФ
Окружение ВСУ в Курской области, бои под Суджей, удар ФАБами по Волчанску: последние новости СВО
Екатерина Коршунова