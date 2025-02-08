«Мой прайд!»: Мондезир опубликовал обращение к сыновьям после претензий Юлии Ефременковой. Почему звезда «Дома-2» запретила видеться с детьми?

Конфликт между известными участниками «Дома-2» Юлией Ефременковой и Мондезиром Свет-Амуром продолжает привлекать внимание публики. Новым витком «беспокойства» стал недавний запрет Юлии на встречи бывшего с их общими детьми — близнецами Даниэлем и Кристианом. В ответ Свет-Амур опубликовал в соцсети Instagram* эмоциональное обращение к детям, где выразил свою любовь к малышам, но к матери сыновей напрямую не обратился.