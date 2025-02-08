«Мой прайд!»: Мондезир опубликовал обращение к сыновьям после претензий Юлии Ефременковой. Почему звезда «Дома-2» запретила видеться с детьми?

Мондезир Свет-Амур с детьми (Фото: скриншот видео Instagram* @mon_desir)
Конфликт между известными участниками «Дома-2» Юлией Ефременковой и Мондезиром Свет-Амуром продолжает привлекать внимание публики. Новым витком «беспокойства» стал недавний запрет Юлии на встречи бывшего с их общими детьми — близнецами Даниэлем и Кристианом. В ответ Свет-Амур опубликовал в соцсети Instagram* эмоциональное обращение к детям, где выразил свою любовь к малышам, но к матери сыновей напрямую не обратился.
В своём посте Мондезир, назвав сыновей «львами» и «гладиаторами», заявил, что никому не позволит обидеть любимых детей. Может быть, он не всегда будет рядом физически, но это не значит, что он готов отдалиться.
При этом он не прокомментировал претензии Юлии, которая ранее раскритиковала его «неподобающее поведение». Пока не ясно, будет ли отец более активно реагировать на ограничение по контакту с детьми.
Ефременкова и Свет-Амур расстались вскоре после рождения близнецов. Причина, по словам Юлии, в рукоприкладстве бывшего возлюбленного. Изначально она никак не препятствовала общению Мондезира с детьми, однако недавно заявила, что с нее «хватит».
Например, когда экс-участница «Дома-2» приехала в Москву по делам и взяла с собой детей по просьбе Мондзира, который хотел с ними повидаться, тот так и не явился на встречу. Вместо этого «послал далеко и надолго».
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«Так сложилось. Я не всегда буду рядом с вами, но я всегда буду любить вас, где бы вы ни были. И никому не позволю вас обидеть. Вы мои львы! Вы моя плоть и кровь, от самого начала и до самого конца. И помните, у вас только один-единственный родной папа, был, есть и будет до конца жизни! Вы мои львы! Мои гладиаторы! Мой прайд!», — сказал Мондезир.
Мондезир Свет-Амур с сыном (Фото: скриншот видео Instagram* @mon_desir)
При этом он не прокомментировал претензии Юлии, которая ранее раскритиковала его «неподобающее поведение». Пока не ясно, будет ли отец более активно реагировать на ограничение по контакту с детьми.
Ефременкова и Свет-Амур расстались вскоре после рождения близнецов. Причина, по словам Юлии, в рукоприкладстве бывшего возлюбленного. Изначально она никак не препятствовала общению Мондезира с детьми, однако недавно заявила, что с нее «хватит».
Юлия Ефременкова с детьми (Фото: Instagram* @efremenkovvvva)
Недовольство Юлии бывшим и запрет на встречиЕфременкова пояснила, что после года попыток компромисса её терпение иссякло: Мондезир ведет себя как вздумается. Не только допускает грубости в ее адрес, настаивает на встрече с детьми по желанию и передает (через третьих лиц) угрозы, так еще и сам не хочет подстраиваться в ответ, когда Юлия предлагает ему взять сыновей.
Например, когда экс-участница «Дома-2» приехала в Москву по делам и взяла с собой детей по просьбе Мондзира, который хотел с ними повидаться, тот так и не явился на встречу. Вместо этого «послал далеко и надолго».
Юлия Ефременкова с детьми (Фото: Instagram* @efremenkovvvva)
«Без уважения ко мне как к матери общение с детьми невозможно», — подчеркнула Юлия, добавив, что отношение бывшего стало «личной проблемой», которую он переносит на семейные отношения.Звезда указала на то, что дети живут с ней, еще очень маленькие и восприимчивые. При «хамском отношении» к матери отцу ждать с ними встречи больше не стоит.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева