В новогоднем обращении Зеленский ​ошибся в цветах флага Украины и перепутал их порядок

В новогоднем обращении к гражданам Украины президент Владимир Зеленский допустил постыдную ошибку, странно назвав цвета флага страны. Еще и не в той последовательности.
В речи он назвал флаг «сине-желтым», тогда как на Украине флаг традиционно называют «жовто-блакитный» (желто-голубой).
Это вызвало обсуждение в сети, где пользователи предположили, что текст обращения мог быть изначально написан на английском языке, где порядок цветов указывается сверху вниз и отсутствует «голубой» цвет, есть только «синий» (blue).
Кроме того, ранее в видеообращении были замечены кадры с запуском южнокорейских ракет шестилетней давности. Эти кадры были представлены как испытания оперативно-тактического комплекса «Сапсан», якобы разработанного украинскими инженерами.
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«То, что мы такие (сильные), доказывали не раз. Наши спортсмены <…>, наши олимпийцы и параолимпийцы, за которых мы так болели, переживали, так кричали от радости и гордости, когда вверх поднимался сине-желтый флаг», — сказал Зеленский.
Это вызвало обсуждение в сети, где пользователи предположили, что текст обращения мог быть изначально написан на английском языке, где порядок цветов указывается сверху вниз и отсутствует «голубой» цвет, есть только «синий» (blue).
Кроме того, ранее в видеообращении были замечены кадры с запуском южнокорейских ракет шестилетней давности. Эти кадры были представлены как испытания оперативно-тактического комплекса «Сапсан», якобы разработанного украинскими инженерами.
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Мария Моисеева