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В новогоднем обращении Зеленский ​ошибся в цветах флага Украины и перепутал их порядок

В новогоднем обращении к гражданам Украины президент Владимир Зеленский допустил постыдную ошибку, странно назвав цвета флага страны. Еще и не в той последовательности.
В речи он назвал флаг «сине-желтым», тогда как на Украине флаг традиционно называют «жовто-блакитный» (желто-голубой).

«То, что мы такие (сильные), доказывали не раз. Наши спортсмены <…>, наши олимпийцы и параолимпийцы, за которых мы так болели, переживали, так кричали от радости и гордости, когда вверх поднимался сине-желтый флаг», — сказал Зеленский.


Это вызвало обсуждение в сети, где пользователи предположили, что текст обращения мог быть изначально написан на английском языке, где порядок цветов указывается сверху вниз и отсутствует «голубой» цвет, есть только «синий» (blue).

Кроме того, ранее в видеообращении были замечены кадры с запуском южнокорейских ракет шестилетней давности. Эти кадры были представлены как испытания оперативно-тактического комплекса «Сапсан», якобы разработанного украинскими инженерами.

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В США потребовали посадить Зеленского пожизненно
Зрители CNN отреагировали на мирный план Трампа по Украине и раскритиковали Зеленского
02 января 2025, 05:37

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Американские зрители телеканала CNN подвергли критике мирный план по Украине, предложенный командой избранного президента США Дональда Трампа. Пользователи соцсетей обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в разжигании войны и даже предложили приговорить его к пожизненному заключению.
Многие комментарии подчёркивают, что конфликт на Украине выгоден определённым политикам и Альянсу. Один из пользователей отметил, что Владимир Путин неоднократно предупреждал Зеленского о последствиях попыток вступления Украины в НАТО, но тот проигнорировал эти предупреждения.

«Демократ Байден может отправить Зеленскому ракеты на миллиарды долларов!! Но Зеленский НИКОГДА не сможет стереть с лица земли Россию!!! Это ПРАВДА! Байден продолжает посылать американские ракеты стоимостью триллионы долларов Зеленскому??? Зеленский несет ответственность за гибель своих граждан!», — возмутился пользователь с ником bedoe25.
Вину за эскалацию также возлагают на высокопоставленных чиновников НАТО, которые, по словам комментаторов, поддерживают конфликт ради финансовой выгоды.

Некоторые зрители предположили, что мирное соглашение, если оно будет подписано, будет полностью основано на условиях России, в то время как США лишь сделают вид, что на что-то повлияли.

«Трамп поможет Путину сделать Россию снова великой, прежде чем он сделает снова великой Америку», — выразил опасения о действиях Трампа другой пользователь, jinarvada.
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Удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь в США назвали предзнаменованием
Сенатор Майк Ли увидел в ударе молнии по Капитолию в новогоднюю ночь предзнаменование
02 января 2025, 02:01

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Американский сенатор Майк Ли назвал удар молнии по Капитолию «предзнаменованием».
«Похоже на предзнаменование. О чем это нам говорит?», — написал сенатор.
Этот комментарий он оставил на своей странице в соцсети X, сопроводив его видеороликом, где видно, как молния поражает купол здания.

В Америке в канун Нового года разразилась гроза. Она сопровождалась сильным ветром, дождем, громом и молниями. Электрические разряды поразили несколько знаковых сооружений США.

По данным газеты The Washington Post, молния, ударившая в шпиль Капитолия, также попала в монумент Вашингтону — гранитный обелиск высотой 169 метров, посвященный первому президенту страны Джорджу Вашингтону. Он считается самым высоким сооружением подобного рода в мире.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь во Франции было сожжено 984 автомобиля, а 420 человек задержаны. Из них 310 людей были помещены под стражу.

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#знаки
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Президент РФ поручил ввести единый экзамен по русскому для иностранцев
01 января 2025, 21:20

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству представить предложения по введению единого вступительного экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов, которые поступают в российские вузы.
Это следует из поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, которое опубликовали на сайте Кремля.

Ещё уточнялась необходимость ввести и определить единые требования к уровню владения русским языком, который нужен для изучения некоторых образовательных программ. Также президент Российской Федерации упомянул важность определения требований к порядку проведения вступительного экзамена.

Кабмину поручили представить предложения по созданию сервиса с информацией об этом экзамене. На нём абитуриенты и студенты из-за рубежа могли узнать возможности, условия и меры поддержки при получении образования в РФ.

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#обучение
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Трейси заявила о готовности Вашингтона к конструктивному диалогу с Россией
01 января 2025, 21:18

Фото: iStock/vchal

Вашингтон готов вести конструктивный и уважительный диалог с Москвой, несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом сообщила посол США в России Линн Трейси, слова которой приводятся в соцсетях диппредставительства.
Она подчеркнула, что Штаты испытывают огромную потребность в дипломатических усилиях, поэтому необходимо продолжать сохранять имеющиеся связи и налаживать новые с российскими властями.

Трейси выразила надежду, что в 2025 году будут найдены решения для обеспечения «мирного будущего».

При этом посол в своём заявлении не стала упоминать Украину.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС сообщил, что Москва готова к восстановлению политического диалога с Вашингтоном, однако именно американские власти должны сделать первый шаг.

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#сша
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#переговоры
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На Украине назвали дату начала процесса урегулирования конфликта на Украине
Стариков: процесс разрешения украинского конфликта начнётся 20 января
01 января 2025, 21:06

Фото: iStock/3dmitry

Конфликт на Украине начнёт разрешаться после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.
Эксперт убеждён, что политическая часть урегулирования конфликта между Россией и Украиной начнётся 20 января, после официального вступления Трампа в должность главы государства.

Стариков отметил, что США будут оказывать политическое и финансовое давление на киевских властей, в том числе путём ограничения выделяемых ресурсов, без которых боевые действия продолжаться не смогут.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что сможет самостоятельно урегулировать украинский конфликт, причём сделает он это за 24 часа.

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#россия
#украина
#сша
#конфликт
#дональд трамп
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Трамп связал инцидент в Новом Орлеане с нелегальной иммиграцией преступников
01 января 2025, 20:10

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп связал инцидент в Новом Орлеане с нелегальной иммиграцией преступников, заявил он в соцсети Truth Social.
«Когда я сказал, что прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами и фейковыми новостными СМИ, но оно оказалось правдой», — обратил внимание Трамп.

Избранный президент США уточнил, что его администрация поможет городу в расследовании и восстановлении после произошедшего.

Также 360.ru сообщил, что инициатором теракта был мигрант из Мексики, пересёкший границу США за два дня до случившегося. Вице-губернатор Луизианы отметил, что на пикапе мужчины нашли символику ИГИЛ*. Он въехал на территорию Штатов через мексиканскую границу в районе города Игл-Пасс.

Президент Джо Байден уже выразил соболезнования семьям тех, кто погиб в результате трагедии.

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*организация признана террористической и запрещена в РФ
#сша
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#теракт
#администрация
#мужчины
#джо трамп
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Эрдоган с юмором ответил жительнице Турции, отметившей, что он постарел
01 января 2025, 20:07

Реджеп Тайип Эрдоган (фото: kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган шуткой ответил пожилой жительнице Стамбула, отметившей, что он заметно постарел. Об этом пишет РИА Новости.
31 декабря глава государства провёл встречу с жителями «социального городка» в Арнавуткёе. Он пообщался с постояльцами и вручил им подарки. Беседа Эрдогана с пенсионерами, его шутливые высказывания и советы по здоровью разлетелись по интернету и вызвали широкий интерес со стороны СМИ.

Забавный момент случился, когда одна из женщин не унала Эрдогана, а затем, поняв, что перед ней сидит президент страны, отметила, что он сильно постарел.

В ответ на это заявление Эрдоган с юмором ответил: «Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем».

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В Баку резко ответили на оскорбление Ираном президента Алиева
Баку призвал власти Ирана не разжигать антиазербайджанские настроения
01 января 2025, 19:06

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Баку Сейид Джафар Агайи Марьян был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана. Поводом стали оскорбительные высказывания в адрес главы азербайджанского государства Ильхама Алиева, прозвучавшие в эфире тегеранского телеканала «Новостная сеть».
Во внешнеполитическом ведомстве Ирана иранскому дипломату был заявлен решительный протест из-за того, что представитель высшего руководителя Ирана в провинции Ардебиль имам-джума Ардебиля Сейид Хасан Амели в прямом эфире программы государственного телевидения допустил ряд нелицеприятных высказываний в адрес Азербайджана и президента страны. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Кроме того, в министерстве выразили обеспокоенность, которая была доведена до сведения поверенного, по поводу того, что в Иране в последнее время всё более откровенно разжигаются антиазербайджанские настроения. Ведомство всё же выразило надежду на сохранение добрососедских отношений между двумя государствами.

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#мид
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#иран
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Путин поручил внедрить новые темы в «Разговоры о важном»
Путин поручил внедрить в «Разговоры о важном» темы популяризации русского языка
01 января 2025, 18:59

Фото: iStock/Drazen Zigic

Президент России Владимир Путин поручил дополнить «Разговоры о важном» новыми темами, посвящёнными популяризации русского языка и известным русским писателям. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что глава государства по итогам заседания Совета по реализации госполитики в области поддержки русского языка и языков народов России в ноябре 2024 года утвердил перечень поручений. Они были также представлены на сайте Кремля.

Помимо прочего в документе фигурирует поручение в министерству просвещения России и администрации президента. Им совместными усилиями необходимо обеспечить внесение изменений в проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном». В частности, дополнить их темами, посвящёнными популяризации среди подрастающего поколения русского языка и известным русским писателям.

Поручение необходимо исполнить до 1 мая 2025 года. Ответственными назначены глава Минпросвещения Сергей Кравцов и начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

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