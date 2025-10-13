Достижения.рф

Зеленский заявил о встрече с Трампом 17 октября — обсудят ПВО и поставки Tomahawk

Зеленский намерен обсудить с Трампом «деликатные вопросы»
Дональд Трамп (Фото: РИА Новости)

Владимир Зеленский объявил, что 17 октября встретится с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой переговоров станет укрепление украинской системы противовоздушной обороны и возможные поставки ракет Tomahawk. Об этом сообщает Bloomberg.



По словам Зеленского, стороны обсудят шаги, которые он намерен предложить американскому лидеру. Кроме того, на повестке — вопросы, уже затронутые в двух телефонных разговорах на прошлой неделе, включая удары по энергетической инфраструктуре и другие «деликатные темы».

В Белом доме пока не подтвердили проведение встречи между лидерами двух стран.

