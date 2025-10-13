В России раскрыли цель визита Каллас в Киев

13 октября 2025, 20:25

Политолог Солонников: Каллас приехала в Киев, чтобы начать новый этап эскалации

Фото: iStock/Oleksandr Tkachenko

Визит верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Киев состоялся в рамках подготовки европейцев к новому этапу эскалации конфликта на Украине. Так считает политолог Дмитрий Солонников.





Ранее стало известно, что Каллас прибыла в Киев для обсуждения военной и финансовой помощи, пишет «Москва 24». По словам представителя ЕС, в ходе визита планируется обсудить новые поставки вооружения Украине, кредиты, а также вопросы безопасности энергетической инфраструктуры.



При этом Зеленский ожидает, что президент США Дональд Трамп также сделает активные шаги для достижения мира на Украине, а окажет давление на российского лидера Владимира Путина. Солонников считает, что Каллас приехала в Киев, чтобы обсудить все детали нового удара по Москве.





«С угрозами в адрес России одновременно выступили президент Франции Макрон и Трамп, который также анонсировал возможность разговора с Путиным по поводу поставок Tomahawk. Тут же в Киев летит Кая Каллас. Это наводит на мысль, что сейчас идет подготовка к новому этапу эскалации с Россией», — сказал политолог «Газете.Ru».