«Удержать любой ценой!»: Стало известно, какой приказ Зеленский отдал Сырскому

Украинское правительство приказало главкому ВСУ Александру Сырскому удержать оставшуюся часть ЛНР любой ценой, об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
«Киевское политическое руководство в жесткой форме приказало Сырскому любой ценой удержать оставшуюся небольшую часть оккупированной территории ЛНР», — рассказал Марочко.
По словам собеседника агентства, такой приказ был отдан после того, как Сырский предложил оставить ряд населённых пунктов на Луганском направлении и бросить освободившихся военных для укрепления позиций в ДНР и под Харьковом.
Как сообщают источники Марочко, Сырский пытался убедить киевские власти в том, что удерживать оставшуюся часть ЛНР нецелесообразно, однако главнокомандующего никто не стал слушать.
Читайте также:
Главком ВСУ Сырский: ВС России наступают на всем восточном участке фронта
Главком ВСУ Сырский заявил о тяжелой ситуации на фронте из-за интенсивности боёв
Главком ВСУ Сырский разрешил французским инструкторам прибыть на Украину
Евгения Парфентьева