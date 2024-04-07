Зеленского назвали строчкой в списке жертв американских выборов

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому пора понять, что он лишь строчка в списке жертв американских выборов и системы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
«Зеленскому хочется думать, что он такой единственный, и все крутится вокруг него, но нет. Он всего лишь одна строчка в длинном списке жертв «американских выборов», — написала дипломат.Она также отметила, что Зеленский верит, что США являются союзниками Украины, однако на самом деле таковыми не являются.
Прежде глава Украины возмутился решением конгрессменов США о выделении помощи Киеву, которую он счел недостаточной. Зеленский назвал такой подход «невзрослым».
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Анастасия Хохлова