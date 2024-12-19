Зеленский: Украина не способна жить в состоянии замороженного конфликта с РФ

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта с РФ, сообщило агентство Reuters.
«Мы должны понять, что мы не можем жить с замороженным конфликтом», — обратил внимание Владимир Зеленский.
Глава киевского режима оценил способность поддерживать состояние заморозки противостояния с Российской Федерацией. Украинский политик подчеркнул, что в случае прекращения огня речь должна идти о понятном образе окончании конфликта. В ином случае, по мнению Владимира Зеленского, конфликт возобновится вновь.
Ранее Владимир Зеленский панибратски отозвался об избранном президенте США Дональде Трампе, похвалив его за силу. Это произошло в ходе встречи политиков на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Зеленский заявил, что Трамп очень сильная личность. Позднее в беседе с журналистами он выразил желание, чтобы американский президент был на стороне Украины.
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