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Зеленский: Украина не способна жить в состоянии замороженного конфликта с РФ

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта с РФ, сообщило агентство Reuters.
«Мы должны понять, что мы не можем жить с замороженным конфликтом», — обратил внимание Владимир Зеленский.

Глава киевского режима оценил способность поддерживать состояние заморозки противостояния с Российской Федерацией. Украинский политик подчеркнул, что в случае прекращения огня речь должна идти о понятном образе окончании конфликта. В ином случае, по мнению Владимира Зеленского, конфликт возобновится вновь.



Ранее Владимир Зеленский панибратски отозвался об избранном президенте США Дональде Трампе, похвалив его за силу. Это произошло в ходе встречи политиков на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Зеленский заявил, что Трамп очень сильная личность. Позднее в беседе с журналистами он выразил желание, чтобы американский президент был на стороне Украины.

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Стало известно, сколько осталось ВС РФ до выхода к границам ДНР и ЛНР
Советник ДНР Гагин: ВС РФ осталось немного до выхода к границам новых регионов
19 декабря 2024, 21:39

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

ВС РФ осталось совсем немного до выхода к границам ДНР и ЛНР, учитывая высокие темпы наступления. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, за последние месяцы российские войска освободили более 80 населенных пунктов.
«До административной границы республик осталось дойти не так много. То есть освободить полностью... Мы ежедневно двигаемся вперед, каждый день освобождаем практически один-два населенных пункта. Такой высокий темп наступления мы взяли где-то с лета. За последние месяцы более 80 населенных пунктов освобождено, — указал советник в беседе с NEWS.ru.
Гагин подчеркнул, что победа в любом случае будет за Россией, а пытаться высчитать дату взятия под контроль оставшихся населенных пунктов — дело неблагодарное, так как в «полях своя арифметика».

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Военный аналитик Коротченко: «Орешник» не ловят спутники
19 декабря 2024, 21:15

Фото: iStock/PavelRodimov

Момент запуска новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» внезапен для противника, поскольку её не могут отследить средства спутниковой разведки. Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ТАСС.
Он отметил, что отличительной особенностью этого ракетного комплекса является короткий активный участок – момент старта, когда ракета набирает скорость и наиболее уязвима для перехватывающих средств. Однако «Орешник» обладает мобильностью и подвижным грунтовым ракетным комплексом, что даёт возможность скрыть его местоположение от средств спутниковой разведки.

Далее, продолжил Коротченко, ракета выходит в ближний космос, где на баллистической траектории осуществляется разведение боевых блоков. Затем каждый блок, оснащённый двигательной установкой, достигает и поражает запрограммированную цель.

Дальность ракетного комплекса «Орешник» составляет до 5,5 тысячи километров. В зоне его потенциального поражения оказываются страны НАТО в Европе.

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Володин рассказал о работе над поручением Путина по бойцам СВО
Володин: военные в Курской области получат статус участника СВО
19 декабря 2024, 21:00

Вячеслав Володин (фото: kremlin.ru)

Российские военные на передовой в Курской области получат статус участников СВО по поручению президента России Владимира Путина. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой государства.
Он подчеркнул, что необходимый запрос в правительства был инициирован прямо во время прямой линии, в ходе которой обсуждался этот вопрос. Володин пообещал приложить усилия для реализации решения президента до начала января.

После принятия соответствующих постановлений бойцам ВС РФ, находящимся в Курской области, присвоят статус участника СВО и выплатят все необходимые средства.

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#сво
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Хинштейн: Некоторые населённые пункты Курской области стёрты с лица земли
19 декабря 2024, 20:11

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Некоторые деревни и сёла в Курской области остались существовать только на картах. Они по сути частично или полностью стёрты с лица земли.
Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Соответствующее видеообращение опубликовано в его телеграм-канале. Врио главы Курской области признал, что восстановление разрушенных объектов и населённых пунктов на территории области потребует вложения значительных сил и средств, а некоторые из них по сути придётся отстраивать заново.

Украинские войска вторглись на территорию Курской области в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение вскоре было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет закончена разгромом противника и выдворением ВСУ за государственную границу.

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#всу
#вс рф
#курская область
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Украинцы в биолабораториях разрабатывали генетическое оружие против русских
19 декабря 2024, 20:10

Фото: iStock/andrey shalari

Украинцы в биолабораториях разрабатывали оружие против русских. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он подчеркнул, что разрабатывать генетически направленное против русских оружие украинцам помогали американцы.

Также Макгрегор указал на неизбежность победы России в конфликте на Украине.

В четверг американский миллиардер Илон Маск раскритиковал решение властей США о предоставлении военной помощи Украине. В документе также содержалось упоминание о финансировании 12 биолабораторий. Маск назвал этот законопроект одним из худших в истории.

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#препараты
#всу
#россияне
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ВСУ запустили десять ракет ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области
19 декабря 2024, 18:42

Фото: iStock/bpawesome

Украинские войска попытались атаковать американскими и британскими ракетами предприятие в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что ВСУ запустили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании.

Расчётами ЗРК С-400, «Бук-М3» и «Панцирь» были сбиты все ракеты ATACMS и три из четырёх Storm Shadow. Одна из ракет отклонилась от заданной цели и упала на территории предприятия. Повреждено техническое сооружение.

В Минобороны отметили, что такие атаки не останутся без ответа.

Накануне глава Генштаба России Валерий Герасимов напомнил, что ВС РФ использовали «Орешник» в ответ на применение американских и британских ракет для удара по Курской и Брянской областям.

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Блинкен: перемирие на Украине было бы полезно только на условиях США
19 декабря 2024, 17:54

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прекращение огня на Украине стало бы полезным исключительно на условиях Вашингтона и Киева. Об этом политик заявил в ходе выступления в Совете по международным делам в Нью-Йорке.
Он подчеркнул, что на данном этапе конфликта прекращение огня стало бы хорошим развитием событий. Однако это возможно, по его мнению, на условиях, которые обеспечивают соблюдение фундаментальных требований властей США и Украины, а также при наличии необходимых договорённостей, гарантий и обязательств, позволяющихся не пропустить якобы имеющей место быть российской агрессии.

Блинкен привёл слова президента России Владимира Путина, который в ходе прямой линии заявил, что любое прекращение огня даёт возможность ВСУ взять передышку, переоснастить свою армию и вновь атаковать в нужный момент.

Также депутат добавил, что США не находятся в состоянии конфликта с Россией и стремятся не допустить его, несмотря на то, что президент страны Джо Байден позволил Украине наносить удары по российской территории американскими дальнобойными ракетами. Также он добавил, что Вашингтону не нужен прямой конфликт между ядерными державами.

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#конфликт
#джо
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Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область во время прямой линией Путина
19 декабря 2024, 17:27

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Украинские военные атаковали Белгородскую область непосредственно во время прямой линии президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что система противовоздушной обороны сработала непосредственно над областной столицей. Был сбит украинский беспилотник. Его обломки упали на автостоянке около социального объекта. В результате повреждения получили семь машин. Помимо этого, в самом здании повреждены остекление и дверь.

Также FPV-дрон ВСУ взорвался около частного дома в селе Двулучное Валуйского округа. В результате в доме выбило окна, повреждён забор, а у стоявшего рядом автомобиля помят кузов. В Шебекинском округе артиллерийскому обстрелу подвергся хутор Балки. В результате разрыва снаряда в двух частных домовладениях выбиты стёкла, повреждены крыши, заборы и хозяйственные постройки.

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#губернатор
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#дома
#всу
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Военэксперт Дрозденко раскрыл, зачем Запад провоцирует РФ на удар «Орешником»
Дрозденко: Запад провоцирует РФ на удар «Орешником» ради исследования
19 декабря 2024, 16:26

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету «Орешник» у противника нет.
Заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с «Радио 1» заявил, что Запад провоцирует Россию на еще один удар «Орешником», потому что имеет определенные цели.

«Для них было шоком испытание нашей ракеты по "Южмашу". Теперь они постоянно пытаются спровоцировать нас на еще один удар "Орешником". Тут заложена серьезная уловка. Я думаю, они не смогли снять все летные задания и показания в момент нанесения удара. Теперь хотят, чтобы мы повторили, грубо говоря, по территории Украины, но в этот момент у них будут готовы все соответствующие спутники, системы и так далее. Первый раз, когда была провокация, мы ответили не "Орешником", а мощным ударом по энергетике Украины. Тогда на линию боевого соприкосновения перебазировалось большое количество разведывательных спутников», — объяснил он.

Ранее Дрозденко сообщил, что Запад боится «Орешника».

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