19 октября 2025, 01:15

Минобороны: ПВО за два часа сбила 20 беспилотников над регионами РФ

Фото: istockphoto / Maksim Safaniuk

В течение двух часов системы противовоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотников над шестью регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.





Согласно данным ведомства, опубликованным в Телеграм-канале, в период с 21:00 до 23:00 семь воздушных целей ликвидированы над территорией Курской области, по четыре – над Ростовской и Брянской областями.



«Два - над территорией Белгородской области, два - над территорией Волгоградской и один - над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.