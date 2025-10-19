ПВО за два часа сбила 20 беспилотников над регионами РФ
Минобороны: ПВО за два часа сбила 20 беспилотников над регионами РФ
В течение двух часов системы противовоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотников над шестью регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, опубликованным в Телеграм-канале, в период с 21:00 до 23:00 семь воздушных целей ликвидированы над территорией Курской области, по четыре – над Ростовской и Брянской областями.
«Два - над территорией Белгородской области, два - над территорией Волгоградской и один - над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.
Ранее Белгородская область подверглась очередному обстрелу со стороны ВСУ. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадал один человек.