Зеленского пригласили на саммит G7

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7, который пройдёт в итальянской Апулии с 13 по 15 июня, приводит ее слова ANSA.
По словам Мелони, на встречу Группы семи приглашены около 15 стран и международных организаций.
Прежде сообщалось, что в рамках саммита страны-участницы обсудят возможность усиления антироссийских санкций. Кроме того, государства G7 намерены ввести рестрикции против тех лиц или организаций, которые содействуют Москве в приобретении каких-либо материалов, обеспечивающих работу ВПК.
Также будет обсуждаться вопрос о разработке механизма по снижение прибыли РФ от экспорта энергоресурсов.
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Прежде сообщалось, что в рамках саммита страны-участницы обсудят возможность усиления антироссийских санкций. Кроме того, государства G7 намерены ввести рестрикции против тех лиц или организаций, которые содействуют Москве в приобретении каких-либо материалов, обеспечивающих работу ВПК.
Также будет обсуждаться вопрос о разработке механизма по снижение прибыли РФ от экспорта энергоресурсов.
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Анастасия Хохлова