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Зеленского пригласили на саммит G7

Премьер Италии Мелони подтвердила участие Зеленского в июньском саммите G7
02 июня 2024, 08:10

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7, который пройдёт в итальянской Апулии с 13 по 15 июня, приводит ее слова ANSA.
По словам Мелони, на встречу Группы семи приглашены около 15 стран и международных организаций.

Прежде сообщалось, что в рамках саммита страны-участницы обсудят возможность усиления антироссийских санкций. Кроме того, государства G7 намерены ввести рестрикции против тех лиц или организаций, которые содействуют Москве в приобретении каких-либо материалов, обеспечивающих работу ВПК.



Также будет обсуждаться вопрос о разработке механизма по снижение прибыли РФ от экспорта энергоресурсов.

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#отношения
#всу
#зеленский
#рф
Помогавший ВСУ экс-студент МГУ не хочет возвращаться на Украину
02 июня 2024, 09:21

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Бывший студент МГУ из Одессы Сергей Гулько сообщил, что не намерен возвращаться на Украину. Об этом он рассказал изданию РИА Новости.
Ранее Гулько был арестован в Москве за попытки собрать деньги для ВСУ.

Правоохранители установили, что одессит размещал в Сети призывы и лозунги националистического характера. Также он выставлял посты по сбору денежных средств для украинских военных.

После отбытия срока административного ареста Гулько был депортирован из РФ, в настоящее время, по его словам, он находится за рубежом и не имеет планов возвращаться на Украину.

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#рф
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Политолог Бортник: Зеленский начнёт борьбу с агентами Запада в Киеве
02 июня 2024, 08:53

Фото: istockphoto/DmyTo

Отношения между лидером киевского режима Владимиром Зеленским и его западными союзниками в последнее время заметно охладели. Это может привести к тому, что украинский президент начнёт борьбу с агентами Запада в Киеве.
Такое мнение в разговоре с изданием «Страна.ua» высказал политолог Руслан Бортник. Он отметил, что Зеленский в последнее время всё чаще конфликтует с представителями западных стран. Следующим шагом может стать зачистка политического поля от агентов иностранного влияния. Причём эта зачистка может не ограничиться отставками, считает эксперт.

По словам Бортника, лица и структуры, представляющие на Украине интересы коллективного Запада, могут попасть в сферу интересов силовых и правоохранительных органов. Многочисленные отставки киевских чиновников — только первый шаг, заключил политолог.

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#зеленский
#украина
#президент
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Evrensel: Макрон лицемерно говорит о войне с Россией после получения премии мира
02 июня 2024, 08:38

Фото: сайт Кремля

Французский президент Эммануэль Макрон лицемерит, говоря о войне с Россией. Ведь он только что стал лауреатом Вестфальской премии мира.
Об этом написал обозреватель турецкого издания Evrensel Юджель Одземир. Журналист недоумевает, как можно, будучи лауреатом премии, которая была учреждена по случаю подписания в Мюнстере Вестфальского мира, положившего конец Тридцатилетней войне, с картой в руке рассуждать о том, почему Украина должна бомбить Россию.

По мнению Одземира, это говорит о крайней степени лицемерия Макрона. Кроме того, отмечает журналист, французский лидер активно пытается втянуть менее воинственного канцлера Германии Олафа Шольца в открытое противостояние с Россией. Для того, кто получил премию мира, это выглядит по меньшей мере странно, указал обозреватель.

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#франция
#президент
#макрон
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Foreign Policy: Россия способна эффективно ответить на эскалацию на Украине
02 июня 2024, 08:22

Фото: istockphoto/Michele Ursi

У России достаточно возможностей и инструментов для того, чтобы эффективно ответить на попытки эскалации на Украине, не прибегая к использованию ядерного оружия. США не должны питать иллюзий относительно своей безнаказанности после одобрения ударов по России западным оружием.
Об этом заявила колумнист издания Foreign Policy, старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд. По его мнению, Москва сможет дать отпор даже не втягиваясь в масштабное противостояние с НАТО.

«Вашингтон в своих военных целях никак не хочет спуститься с небес на землю. У России достаточно вариантов для ассиметричного ответа без применения тактического ядерного оружия», — заявила аналитик.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что Украина не сможет себя защитить, если не разрешить ей наносить удары по территории России западным оружием.

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#украина
#нато
#россия
#сша
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Посадочный модуль китайского аппарата совершил посадку на обратной стороне Луны
02 июня 2024, 08:04

Фото: istockphoto/mechanick

Посадочный модуль китайского космического зонда «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Там он приступит к сбору образцов камней и лунного грунта.
Об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA). В сообщении агентства уточняется, что комбинация взлётного и посадочного модуля благополучно прилунилась в заранее выбранной зоне посадки. Она расположена в бассейне Южный полюс - Эйткен.

Ракета «Чанчжэн-5 Y8» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в пятницу, 1 июня, в 12:27 по московскому времени. В случае успеха миссии, космический зонд «Чанъэ-6» впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны.

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#ракета
#китай
#луна
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Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
02 июня 2024, 07:48

Фото: istockphoto/Dimitrios Karamitros

На британское судно, следовавшее вдоль побережья Йемена, было совершено нападение. Инцидент произошёл в 48 морских милях (около 89 километров) к юго-западу от портового города Ходейда.
Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO). Капитан корабля зафиксировал взрыв на значительном расстоянии от судна, указано в сообщении, которое помечено как «атака».

Сообщается, что судно и члены экипажа не пострадали, повреждений нет, корабль продолжил следовать намеченным курсом в порт назначения. Сотрудники управления рекомендовали всем кораблям соблюдать особую осторожность при прохождении этого района, а также немедленно сообщать о любой подозрительной активности.

Ранее правящие на севере Йемена представители движения «Ансар Аллах» (хуситы), которые контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря, заявили о своей поддержке Палестины и о намерении атаковать любые суда, связанные с Израилем.

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#корабль
#взрыв
#сотрудники
#атака
#йемен
#хуситы
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Пентагон планирует закупку книг о российской военной стратегии
02 июня 2024, 04:37

Фото: iStorm/icholakov

Пентагон объявил о предложении западным авторам приобрести книги о военной стратегии России. Эта информация доступна на веб-сайте государственных закупок США.
В сообщении объясняется, что закупка будет производиться в интересах ВВС США и что целью является обучение. Список книг, которые они хотели добавить в библиотеку, включает «Стратегию: основа российской военной стратегии» Офера Фридмана, « Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав» Эндрю Моргана и книгу об украинском кризисе авторства Самэуля Рамани. Контракт на каждую публикацию составляет 600 долларов.

В соответствии с условиями тендера, соглашение должно быть завершено к середине июня. Пентагоном также было предложено отдельно закупить литературу для военных летчиков. Сюда входят книги по Китаю, искусственному интеллекту и космической стратегии.

Ранее секретарь Пентагона Ллойд Остин обвинил Россию в том, что она не признает ответственность НАТО за кризис на Украине.

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#книги
#украина
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Украине предрекли «катастрофический» отопительный сезон
Экс-министр Плачков: отопительный сезон на Украине рискует обернуться катастрофой
02 июня 2024, 04:29

Фото: iStock/Sinenkiy

Отопительный сезон на Украине следующей зимой рискует обернуться катастрофой, заявил бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков, его слова цитирует РИА Новости.
Бывший чиновник посоветовал украинцам искать друзей в деревнях и областных центрах, где «есть традиционное дровяное отопление», чтобы они могли какое-то время жить с ними.

«В целом ситуация в энергосистеме Украины в отопительный сезон будет очень угрожающей. Ситуация сейчас критическая, а зимой может быть катастрофической», – отметил Плачков.

Ранее Министерство обороны России заявило, что военные начали массированную атаку на объекты энергосистемы Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российскому энергетическому сектору. В ведомстве добавили, что эти объекты обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

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#энергия
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#украина
#министр
#минобороны рф
#удар
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В СПЧ назвали фейком видео Госдепартамента об опустении Белгорода
Глава СПЧ: фейк-видео Госдепа об опустении Белгорода показывает позицию США
02 июня 2024, 03:45

Фото: сайт Кремля

Видеозапись заявления официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера о том, что в Белгороде не осталось мирных жителей и что город пустует, оказалась фейком. Однако это отражает позицию американской стороны, высказался глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, сообщает ТАСС.
«К сожалению, он мало чем отличается от реальной позиции и действий Госдепа. Приведенные мною данные по атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирные объекты Белгородской области абсолютно реальные», – отметил глава СПЧ.

Ранее в сети было опубликовано видео с утверждением Миллера о том, что Белгород опустел.

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#всу
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