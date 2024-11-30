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Зеленского призвали попрощаоться с амбициями на вступление в НАТО

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Лидер ЛДПР, председатель комитета Государственной думы по ме международ делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности прекратить военные действия в обмен на приглашение Украины в НАТО. Об этом Слуцкий рассказал в своем Telegram-канале.
Слуцкий призвал Зеленского попрощаться с амбициями Украины вступить в НАТО и подчеркнул, что Россия извлекла уроки из Минских соглашений. По его словам, Москва больше не позволит западным странам вооружать Киев »за ширмой договоренностей».

«Стремление Киева в альянс — залог продолжения, а не окончания войны. Идеи по заморозке конфликта также неприемлемы», – добавил он.



Ранее Зеленский санкционировал прекращение огня на случай, если Украина окажется «под крышей НАТО».

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#леонид слуцкий
#госдума
#лдпр
#владимир зеленский
#украина
В Киеве обвинили американскую бюрократию в задержке военной помощи Украине
30 ноября 2024, 00:24

Михаил Подоляк (фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Советник главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью The Times обвинил американскую бюрократию в затягивании военной помощи Киеву.
По его мнению, медленные поставки США приведут к потерям среди украинской армии и позволят России продвинуться вперед.

«Есть проблемы с логистикой, со временем, с контрактами», – заявил Подоляк.

Он напомнил заявление Владимира Зеленского о том, что не всю сумму, за которую проголосовали в США, реализовали в рамках прямой помощи Украине.

Издание отмечает, что бюрократические трудности помешают Киеву получить оставшуюся помощь, выделенную президентом Джо Байденом до вступления в должность его преемника Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Киев ищет способ убедить избранного американского лидера в том, что постоянная поддержка Украины может принести пользу США.

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#владимир зеленский
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#поставки
#сша
#джозеф байден
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Грузинский спецназ выдвинулся к зданию парламента в Тбилиси
30 ноября 2024, 00:05

Фото: iStock/Wirestock

Грузинский спецназ выдвинулся к тбилисскому парламенту, где располагаются сторонники оппозиции, передает РИА Новости.
На площади Свободы было два водомета и десятки омоновцев. До этого силы безопасности использовали слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих с обеих сторон парламента.

Ранее сообщалось о столкновениях между отдельными протестующими и сотрудниками полиции. Силовики используют водометы «прямо со двора парламента Грузии». Некоторые из собравшихся людей пытались взломать там дверь.

Протесты в Грузии начались после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить вопрос о начале переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года

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#протесты
#грузия
#акция
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В Белоруссии разработали аналог Starlink
29 ноября 2024, 23:48

Фото: iStock/Derek Brumby

Белорусские военные получат разработанные в стране аналоги Starlink. Об этом сообщил начальник управления связи Вооруженных сил (ВС) Белоруссии) Вадим Романив, пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала «Беларусь 1».
Он заявил, что Белоруссия разрабатывает комплект мобильной связи, который был представлен президенту страны Александру Лукашенко в 2023 году.

«В этом году мы в конечном итоге доработали этот комплект практически до совершенства и улучшили его качество, количество предоставляемых услуг», – отметил Романив.

Ранее было принято решение отправить белорусских военнослужащих в Россию для прохождения обучения в одном из центров боевой подготовки. Генерал-майор Владимир Белый объявил, что запланированные совместные учения продолжаются.

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#белоруссия
#россия
#военные
#starlink
#александр лукашенко
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В США обвинили администрацию Байдена в пренебрежении дипломатией и эскалации войн
Экс-сотрудник Нацразведки США обвинил Байдена в пренебрежении дипломатией
29 ноября 2024, 23:34

Фото: istockphoto/dkfielding

Бывший директор Национальной разведки США Ричард Гренелл раскритиковал подход президента Джо Байдена к международным отношениям. Его слова цитирует РИА Новости.
По его словам, Байден не знает, как вести дипломатию.

«Все сводится к войне, еще больше войн и еще больше финансирования войн. Никогда раньше не видел, чтобы Госдепартаменттак отодвигали в сторону по всем вопросам», – подчеркнул Гренелл.

27 ноября агентство Reuters с опорой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена настаивает на том, чтобы Украина снизила возрастной ценз призыва на военную службу до 18 лет, чтобы быстро увеличить численность украинской армии.

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#сша
#джозеф байден
#администрация
#украина
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Израиль и США обсудят поставки американского оружия
29 ноября 2024, 23:23

Фото: iStock/Im Yeongsik

Генеральный министр обороны Израиля генерал-майор в отставке Эяль Замир посетит Вашингтон, чтобы обсудить поставки оружия Израилю с представителями Пентагона и Государственного департамента США. Об этом сообщил в X журналист Axios Барак Равид.
«Генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир посетит Вашингтон на следующей неделе, чтобы обсудить поставки оружия США с представителями Пентагона и Госдепартамента», – сообщил Равид.

Ранее президент США Джо Байден ранее одобрил продажу оружия Израилю на 680 миллионов долларов. Среди прочего, речь идет о комплектах Joint Direct Attack Munition (JDAM) и малоразмерных авиабомбах. Официальные лица уже сообщили о соответствующих планах Конгрессу США.

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#израиль
#сша
#поставки
#оружие
#пентагон
#госдеп
#джозеф байден
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Дубинский назвал неудачной поездку Ермака в США
29 ноября 2024, 22:36

Фото: iStock/ Haidamac

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который на данный момент находится в СИЗО по делу о госизмене, в Телеграм-канале назвал неудачной поездку в США главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
«По данным источников, поездка Ермака прошла крайне неудачно. Разговаривать не захотел никто», — поделился Александр Дубинский.

Депутат Верховной Рады уточнил, что в Соединённых Штатах Америки с главой офиса Владимира Зеленкского отказался встречаться назначенный победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на должность вице-президента Джей Ди Вэнс. На обратном пути в Париже Андрей Ермак получил отказ от президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее Андрей Ермак призывал не допустить победы Российской Федерации в украинском конфликте. Он выразил мнение, что необходимо «усилить санкционное давление на Москву и повысить военный и гражданский потенциал Украины».

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#сша
#депутат
#верховная рада
#владимир зеленский
#украина
#франция
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Сирийские боевики прорвались в западную и центральную части Алеппо
29 ноября 2024, 22:07

Фото: iStock/ Anna_Anikina

В Сирии антиправительственные силы прорвались в Алеппо, являющимся самым крупным городом страны с населением около 4 миллионов человек, сообщило турецкое агентство Anadolu.
Впервые с 2016 года вооружённые группировки смогли войти в данный населённый пункт.

«Вооружённые группировки захватили Научно-исследовательский центр, расположенный в одном из отдалённых районов Алеппо. Этот объект использовался режимом в военных целях и, как сообщается, производил бочковые бомбы и артиллерийские батареи», — говорилось в сообщении агентства.

10 тысяч жителей убежали с западной окраину Алеппо и скрылись в провинции Идлиб, чтобы спастись от ракетных обстрелов и перестрелок. Под контролем боевиков теперь находится 400 квадратных километров территории, 70 населённых пунктов и стратегически важные объекты, обратили внимание в турецком агентстве.

Стоит уточнить, что боевики, в том числе члены «Хайят Тахрир аш-Шам»*, спустя 4,5 года начали крупное наступление на западе Алеппо.

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Кадыров опубликовал картинку с Путиным с подписью о мощи РФ
29 ноября 2024, 21:51

Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Телеграм-канале опубликовал изображение президента РФ Владимира Путина и сопроводил его словами лидера российского государства.
На изображении, возможно, сгенерированным нейросетью, Владимир Путин изображен сидящим на троне на фоне ущелья и горящего огня. На нём одежда, которая представляет смесь восточной и европейской традиций. На плечах лидера российского государства видны эполеты, а на груди — медали.

«Россия — мощь!» — заявил Рамзан Кадыров.

Сама картинка статична, но опубликована она в виде видеофайла. Это сделано из-за наложенной аудиодорожки — слов Владимира Путина.

«А вы хотите воевать с Россией? Вы даже не успеете и глазом моргнуть», — такие слова президента Российской Федерации приводятся в видеофайле.

Ранее глава Чечни сообщил, что кореец по имени Дима «виновен в панике Запада» — он родом из Сахалина и служит в спецназе «Ахмат».



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#россия
#медали
#владимир путин
#одежда
#рамзан кадыров
#соцсети
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Минобороны хочет взыскать неустойку в 4,6 млрд рублей с производителя спутников
29 ноября 2024, 19:41

Фото: istockphoto/Zolnierek

Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд города Москвы к АО «"Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева. Согласно документу, ведомство просит взыскать с красноярского производителя космических аппаратов 4,6 миллиарда рублей.
Об этом говорится в материалах судебной инстанции. Иск поступил в суд 15 ноября и уже принят к рассмотрению. Предварительные слушания по делу назначены на 17 января. Оборонное ведомство требует взыскать с предприятия неустойку по государственному контракту от 1 сентября 2014 года. Подробности контракта и другие сведения по понятным причинам в опубликованных материалах суда не раскрываются.

Стороны уже однажды судились по поводу этого госконтракта. В 2022 году Минобороны требовало взыскать с красноярского предприятия неустойку в размере около 2,4 миллиарда рублей. Впоследствии суд перешёл к разбирательству дела в закрытом режиме. Чем оно завершилось, не сообщалось.

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#суд
#1 сентября
#предприятия
#минобороны
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