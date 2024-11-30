Владимир Зеленский
Лидер ЛДПР, председатель комитета Государственной думы по ме международ делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности прекратить военные действия в обмен на приглашение Украины в НАТО. Об этом Слуцкий рассказал в своем Telegram-канале.
Слуцкий призвал Зеленского попрощаться с амбициями Украины вступить в НАТО и подчеркнул, что Россия извлекла уроки из Минских соглашений. По его словам, Москва больше не позволит западным странам вооружать Киев »за ширмой договоренностей».
Ранее Зеленский санкционировал прекращение огня на случай, если Украина окажется «под крышей НАТО».
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«Стремление Киева в альянс — залог продолжения, а не окончания войны. Идеи по заморозке конфликта также неприемлемы», – добавил он.
Ранее Зеленский санкционировал прекращение огня на случай, если Украина окажется «под крышей НАТО».
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Александр Климов