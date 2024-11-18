«Оплеуха» Зеленскому: Шольц обманул главу киевского режима в вопросе разговора с Путиным

Олаф Шольц (Фото: kremlim.ru)
Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что канцлер Германии Олаф Шольц обманул главу киевского режима Владимира Зеленского по поводу телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
«Он элегантно макнул после разговора с Путиным, заявив, что придерживался на нем принципа ни слова про Украину без Украины», — поделился Александр Дубинский в своём Телеграм-канале.
Парламентарий уверен, это стало «оплеухой» Владимиру Зеленскому. Шольц оскорбил главу киевского режима тем, что что публично проигнорировал его просьбу не звонить президенту Российской Федерации, выразил мнение Александр Дубинский.
Кабмин ФРГ ранее подтвердил, что прошёл телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Шольц призвал российского лидера к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом канцлер обратил внимание, что Германия будет и дальше поддерживать Украину, пока это необходимо.
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