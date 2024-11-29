Владимир Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил Зеленский в своем Телеграм-канале.
Владимир Зеленский поделился, что в разговоре он отметил необходимость приглашения Украины в Североатлантический альянс (НАТО) и необходимость снятия запрета на удары вглубь Российской Федерации. Ещё глава киевского режима обсудил «продолжение подготовки и оснащения украинских бригад» на территориях стран-членов НАТО и «развитие предложенной Францией идеи по тренировочным миссиям на территории Украины».
Ещё Владимир Зеленский выразил благодарность Эммануэлю Макрону «за готовность Франции помочь с неотложным усилением противовоздушной обороны Украины, а также за комплексную оборонную поддержку и ускорение процесса передачи самолетов Mirage».
Ранее в ходе телефонных переговоров канцлера Германии и главы киевского режима Олаф Шольц обсудил с Владимиром Зеленским его беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Ещё Владимир Зеленский выразил благодарность Эммануэлю Макрону «за готовность Франции помочь с неотложным усилением противовоздушной обороны Украины, а также за комплексную оборонную поддержку и ускорение процесса передачи самолетов Mirage».
Ранее в ходе телефонных переговоров канцлера Германии и главы киевского режима Олаф Шольц обсудил с Владимиром Зеленским его беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Ольга Енгалычева