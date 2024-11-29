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Владимир Зеленский поговорил с Эммануэлем Макроном

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил Зеленский в своем Телеграм-канале.
Владимир Зеленский поделился, что в разговоре он отметил необходимость приглашения Украины в Североатлантический альянс (НАТО) и необходимость снятия запрета на удары вглубь Российской Федерации. Ещё глава киевского режима обсудил «продолжение подготовки и оснащения украинских бригад» на территориях стран-членов НАТО и «развитие предложенной Францией идеи по тренировочным миссиям на территории Украины».

Ещё Владимир Зеленский выразил благодарность Эммануэлю Макрону «за готовность Франции помочь с неотложным усилением противовоздушной обороны Украины, а также за комплексную оборонную поддержку и ускорение процесса передачи самолетов Mirage».



Ранее в ходе телефонных переговоров канцлера Германии и главы киевского режима Олаф Шольц обсудил с Владимиром Зеленским его беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ
29 ноября 2024, 20:01

Фото: istockphoto/undefined undefined

Украинский президент Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутных войск ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого. Ранее эту должность занимал Александр Павлюк.
О кадровых перестановках в военном руководстве страны глава киевского режима написал в своём телеграм-канале. Он также сменил заместителя командующего ВСУ Александра Сырского. На эту должность назначен командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковник Олег Апостол. По словам Зеленского, оба офицера доказали свою эффективность.

Украинский лидер отметил, что новые назначения в военном руководстве согласованы с Сырским. Он считает, что Драпатый и Апостол должны существенно повысить боеспособность ВСУ, в том числе с помощью обеспечения качественной подготовки военнослужащих.

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МО: Российские военные ударом «Торнадо» уничтожили до 66 боевиков ВСУ
29 ноября 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Aterrassi

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации операторов беспилотников «Птахи Мадьяра» в Харьковской области. Для атаки использовались реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо».
В результате были уничтожены до 66 боевиков ВСУ, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. Это 11 расчётов операторов FVP-дронов. Кроме того, были уничтожены десять автомобилей повышенной проходимости. Удар наносился по пункту временного размещения операторов БПЛА подразделения «Птахи Мадьяра» в населённом пункте Журавка Харьковской области.

Подразделение аэроразведки «Птахи Мадьяра» — ротно-тактическая группа, представляющая собой наиболее известное формирование операторов FVP-дронов в рядах ВСУ. В настоящее время входит в состав 414-го отдельного полка ударных БПЛА.

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При атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани были повреждены 28 домов
29 ноября 2024, 18:52

Фото: iStock/ NiseriN

При атаке беспилотников украинской армии (ВСУ) на Славянск-на-Кубани 28 домов получили повреждения, передала пресс-служба Славянского района.
«Сейчас специалисты готовят сметы на ремонт. Помощь людям будет оказана в самый кратчайший срок», — уточнил глава Славянского района Роман Синяговский в своём Телеграм-канале.

29 августа Роман Синяговский встретился с жителями домовладений, которые пострадали от атак беспилотных летательных аппаратов. В рамках встречи они говорили об оказании финансовой помощи для восстановления имущества, обратил внимание глава Славянского района.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по пункту дислокации операторов беспилотников «Птахи Мадьяра» в Харьковской области. Для атаки использовались реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо». В результате были уничтожены до 66 военнослужащих ВСУ.

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Песков: размещение миротворцев на Украине возможно лишь с согласия обеих сторон
29 ноября 2024, 18:50

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объявил, что размещение миротворцев на Украине возможно только при согласии обеих сторон конфликта.
Данное заявления пресс-секретарь российского лидера сделал в ответ на сообщения о планах отправки иностранных солдат на территорию Украины.

«Размещение миротворцев возможно только с согласованной стороной того или иного конфликта», — обратил внимание Дмитрий Песков.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Североатлантический альянс (НАТО) хочет заморозить конфликт, чтобы подготовить Вооруженные силы Украины (ВСУ) к возможному реваншу в будущем, и для этого уже проводит необходимую подготовку. Представители разведки уточнили, что Запад рассматривает реализацию подобного сценария как возможность восстановить боеспособность украинской армии уже развернули тренировочные центры. Их задача — рекрутировать больше одного миллиона украинцев.

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#спецоперация
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Украинский премьер Шмыгаль назвал ситуацию в энергосистеме страны сложной
29 ноября 2024, 18:37

Денис Шмыгаль (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал сложность ситуации в энергетической системе страны. Он также не смог дать прогноз относительно сроков восстановления стабильной подачи электроэнергии пользователям.
В своём выступлении на заседании кабинета министров, запись которого Шмыгаль опубликовал в своём телеграм-канале, он рассказал, что в энергоструктуре возникли ограничения ограничения по выдаче мощности, что привело к возникновению дефицита собственной генерации. Но ситуация остаётся хотя и сложной, но контролируемой. Энергетики, сапёры и спасатели работают в круглосуточном режиме, добавил глава правительства.

По его словам, во всех регионах Украины вынужденно применяются графики отключения света. В то же время продолжается импорт электроэнергии из Европы. Точный прогноз относительно времени, когда ситуация стабилизируется, дать невозможно, заключил Шмыгаль.

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Медведев заявил, что Зеленский будет «жгуче завидовать» судьбе Виктора Януковича
29 ноября 2024, 18:32

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил на своей странице в социальной сети, что когда украинцы выйдут на новый Майдан, Владимир Зеленский будет «жгуче завидовать» судьбе Виктора Януковича.
Подобным образом отреагировал на осуждение Министерства иностранных дел Украины разгона протестующих ночью в Тбилиси.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что МИД Украины 29 ноября осудило разгон протестов в Грузии и сказало, что обострение внутриполитической борьбы в стране следствием «многочисленных нарушений на парламентских выборах».

«Квазистрана, где нет выборов вообще, осуждает другую, нормальную», — высказался Дмитрий Медведев.

Российский политик отметил, что остается ждать, какие действия предпримет «украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на Майдан».

Зампред Совбеза Российской Федерации уточнил, что тогда глава киевского режима Владимир Зеленский «будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича».

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Кулеба признал вероятность поражения Украины в конфликте
29 ноября 2024, 18:00

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина испытывает серьёзные трудности в ходе боевых действий, а средств и ресурсов для изменения ситуации у страны просто нет. Если так будет продолжаться, то Киев может проиграть в противостоянии с Москвой.
Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В интервью изданиюThe Financial Times он задался вопросом, располагает ли Киев средствами и инструментами для изменения траектории событий.

«Нет, у нас их нет», — сам себе ответил бывший глава украинского внешнеполитического ведомства.

При таком развитии ситуации поражение Украины становится всё более реальным, считает он.

Кулеба также заявил, что нынешний президент США Джозеф Байден мыслит категориями холодной войны, поэтому с ним бесполезно обсуждать темы вступления Украины в НАТО и ядерного оружия. При этом экс-министр считает, что Киеву повезло, что именно Байден в 2022 году был у власти, иначе всё сложилось бы для Киева гораздо хуже.

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#киев
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Меркель: Украине нужно начать переговоры, когда она будет в благоприятном положении
29 ноября 2024, 17:45

Ангела Меркель(Фото: kremlin.ru)

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Украине стоит начать мирные переговоры, когда она будет в благоприятном положении, об этом она рассказала в интервью ZDF.
Ангела Меркель убеждена, что одновременно с военными способами решения конфликта нужно искать дипломатические пути. Но пока лучше не раскрывать все карты, а когда придет время, Киеву и его союзникам необходимо обсудить все варианты вместе.

Экс-канцлер поддержала политику Шольца в отношении конфликта, отметив, что Российская Федерация не должна одержать победу.

«Военные победы для Украины будут трудными. Тем не менее, я поддерживаю все усилия международного сообщества, направленные на создание благоприятных условий для Украины», — обратила внимание Ангела Меркель.

В интервью с The Times Меркель бывший канцлер подчеркнула, что Украине и странам Запада необходимо начать диалог с РФ для урегулирования конфликта. Она добавила, что военного решения для данного вопроса не существует.

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#спецоперация
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Шольц рассказал о деталях разговора с Путиным Зеленскому
29 ноября 2024, 17:09

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

В ходе телефонных переговоров канцлера Германии и главы киевского режима Олаф Шольц обсудил с Владимиром Зеленским его беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, об этом сообщил сам Зеленский.
Глава киевского режима сказал, что нужно наращивать «давление на Россию» и укреплять позиции Киева, чтобы «заставить» Москву прибегнуть к «настоящему миру».

15 ноября между канцлером Германии и президентом Российской Федерации прошёл телефонный разговор. Олаф Шольц призвал Владимира Путина к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом канцлер подчеркнул, что ФРГ будет и дальше поддерживать Украину, пока это необходимо.

Президент Польши Анджей Дуда полагает, что Олаф Шольц звонил российскому лидеру Владимиру Путину для того, чтобы отстранить избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа от урегулирования конфликта на Украине.

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