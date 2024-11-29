Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ

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Украинский президент Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутных войск ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого. Ранее эту должность занимал Александр Павлюк.
О кадровых перестановках в военном руководстве страны глава киевского режима написал в своём телеграм-канале. Он также сменил заместителя командующего ВСУ Александра Сырского. На эту должность назначен командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковник Олег Апостол. По словам Зеленского, оба офицера доказали свою эффективность.
Украинский лидер отметил, что новые назначения в военном руководстве согласованы с Сырским. Он считает, что Драпатый и Апостол должны существенно повысить боеспособность ВСУ, в том числе с помощью обеспечения качественной подготовки военнослужащих.
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