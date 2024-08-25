Президент Украины Владимир Зеленский погубил более 700 тысяч украинских солдат за то, что они предпочел войну миру. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, осудивший Зеленского в социальной сети X после выступления украинского лидера по случаю Дня независимости Украины.
В видеообращении к гражданам Зеленский заявил, что Киев всегда будет помнить бойцов, отдавших жизнь за свою страну.
Отставной офицер западной разведки привел статистику, согласно которой 700 тысяч солдат Вооруженных сил республики (ВСУ) погибли в ходе конфликта между Россией и Украиной, и это число будет расти.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью атаки на Курскую область является пополнение обменного фонда и избежание начала боев в Сумской области.
Читайте также:
NYT: Спутники США пытались защитить ВСУ при атаке под Курском
В Госдуме раскритиковали Зеленского за уничтожение украинского народа
Миронов высказался о Дне независимости Украины
«Большинство из которых было бы живо сегодня, если бы ты не позволил Украине стать инструментом НАТО. Если бы ты выбрал мир, а не войну», – написал Риттер.
Отставной офицер западной разведки привел статистику, согласно которой 700 тысяч солдат Вооруженных сил республики (ВСУ) погибли в ходе конфликта между Россией и Украиной, и это число будет расти.
«Их кровь на твоих руках», – отметил Риттер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью атаки на Курскую область является пополнение обменного фонда и избежание начала боев в Сумской области.
Читайте также:
NYT: Спутники США пытались защитить ВСУ при атаке под Курском
В Госдуме раскритиковали Зеленского за уничтожение украинского народа
Миронов высказался о Дне независимости Украины
Александр Климов