Фото: iStock / 3DSculptor
Вскоре после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, Соединенные Штаты и Великобритания оказали Киеву мощную поддержку в защите украинской армии, предоставив спутниковые снимки и разведданные о российской территории. Об этом стало известно из интервью The New York Times (NYT) с двумя американскими чиновниками, которые попросили об анонимности.
По словам источников, помощь западных стран «была направлена не на то, чтобы помочь Украине продвинуться вглубь России, а на то, чтобы командиры могли лучше отслеживать российские подкрепления, которые могли бы атаковать украинские силы или исключить возможность отхода в Украину».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью атаки на Курскую область является пополнение обменного фонда и избежание начала боев в Сумской области.
Читайте также:
В Госдуме раскритиковали Зеленского за уничтожение украинского народа
Миронов высказался о Дне независимости Украины
Зеленский расцветил угрозами в адрес РФ выступление к Дню независимости Украины
Александр Климов