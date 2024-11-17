Шольц о заявил о намерении ещё раз поговорить с Путиным

Олаф Шольц (Фото: РИА Новости/ Валерий Шарифулин)
Канцлер Германии Олаф Шольц захотел еще раз поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, проинформировало агентство РИА Новости.
«Скоро я снова поговорю с президентом России. Об этом было давно заявлено, и ранее я обсуждал это во множестве разговоров с многими людьми», — отметил Олаф Шольц.
15 ноября состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор длился около часа. В ходе него Шольц призвал Путина к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом канцлер обратил внимание, что Германия продолжит поддерживать украинскую сторону, пока это необходимо.
Политолог Павел Данилин уверен, что канцлер Германии Олаф Шольц позвонил главе российского государства Владимиру Путину, поскольку ему нужна поддержка РФ на предстоящих выборах.
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Ольга Енгалычева