Кулеба: Украина находится в нелёгком положении на данном этапе конфликта

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, для Киева и его партнёров на данном этапе конфликта сложилась "непростая" военная ситуация. Об этом он написал в своей статье для Foreign Affairs.
«Текущая фаза конфликта непростая для Украины и для наших партнеров. Все хотят быстрых, голливудских прорывов на поле боя», — говорится в публикации.
Кулеба добавил, что если бы достижения в вооружённом конфликте на Украине измерялись цифрами, ВСУ бы уже проиграли, признав численные преимущества российской стороны.
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Диана Аванесян