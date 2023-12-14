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Кулеба: Украина находится в нелёгком положении на данном этапе конфликта

14 декабря 2023, 22:48
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, для Киева и его партнёров на данном этапе конфликта сложилась "непростая" военная ситуация. Об этом он написал в своей статье для Foreign Affairs.

«Текущая фаза конфликта непростая для Украины и для наших партнеров. Все хотят быстрых, голливудских прорывов на поле боя», — говорится в публикации.

Кулеба добавил, что если бы достижения в вооружённом конфликте на Украине измерялись цифрами, ВСУ бы уже проиграли, признав численные преимущества российской стороны.

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В Германии заявили, что РФ намерена продолжать СВО до конца 2026 года
Bild: Россия хочет установить контроль над городами Харьков, Запорожье и Днепр
14 декабря 2023, 22:42

Фото: iStock/SergeyVButorin

Россия будет продолжать специальную операцию до 2026 года и планирует до ее завершения захватить Харьков, Запорожье и Днепр. Об этом пишет Bild, ссылаясь на собственные источники в немецкой разведке.
«До конца 2024 года Москва планирует установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и дойти до реки Оскол в Харьковской области», - гласит статья.

При этом до конца 2026 года Россия планирует совершать наступательные действия далее на запад до Днепра, установив контроль над значительной частью Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе над городами Харьков, Днепр и Запорожье.

А вот на Херсонском направлении, согласно материалам газеты, ВС РФ будут удерживать оборонительные позиции по Днепру. Там они не планируют наступать на правый берег на Херсон или Одессу.

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В Киеве спрогнозировали масштабное отступление ВСУ из-за снарядного голода
Киевский эксперт Бортник: ВСУ отступят с позиций из-за снарядного голода
14 декабря 2023, 22:02

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинская армия будет вынуждена отступить с занимаемых позиций на следующую линию обороны, чтобы окончательно не развалить фронт. Такое заявление сделал киевский политолог Руслан Бортник.
«Нам придется отойти на новые рубежи. Скорее всего, если мы не получим расширенных пакетов американской помощи, то нам придется отойти. А знаешь, что самое болезненное? Нам придется оставить плацдармы на южном фронте», — заявил Бортник в эфире YouTube-канала «Да, это так».

Он подчеркнул, что сложившуюся ситуацию не получится исправить даже тотальной мобилизацией. Массовый призыв только усугубит положение в стране, а также поспособствует усилению раскола седи населения.

Ранее экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что Украине, возможно, стоит подумать и отказаться от притязаний на Крым и другие территории, которые перешли в состав России.

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В США заявили, что Зеленскому стоит рассмотреть сдачу Крыма
Адмирал Ставридис: Зеленскому стоит рассмотреть сдачу Крыма
14 декабря 2023, 21:07

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Украине, возможно, стоит подумать и отказаться от притязаний на Крым и другие территории, которые перешли в состав России. Об этом заявил экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в своей колонке для агентства Блумберг.
«Кажется маловероятным, что украинские силы могут изгнать Россию из значительной части в настоящее время оккупированной части страны. Возможно, Зеленский мог бы рассмотреть временную или даже постоянную сдачу Крыма и "сухопутного моста", соединяющего его с Россией, в обмен на согласие с членством Киева в ЕС и Организации Североатлантического договора», - написал Ставридис.

Однако он отметил, что подобные решения должны приниматься гражданами Украины, при этом такое соглашение было бы похоже на сценарий окончания Корейской войны.

Ставридис также подчеркнул, что даже при продолжении помощи от западных стран, Украина, возможно, сможет продержаться еще год, однако тогда будут увеличены шансы переход к мирным переговорам.

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Украинский экс-футболист Алиев стал участником боевых действий, не побывав на фронте
Украинский экс-футболист Алиев получил статус УБД, не побывав на фронте
14 декабря 2023, 20:29

Фото: РИА Новости/Андрей Волошин

Бывший украинский футболист «Динамо Киев» Александр Алиев получил статус участника боевых действий, однако ни одного дня не провел на фронте. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
После того, как об этом стало известно, спортсмена засмеяли, за то, что статус он получил, однако не провел на линии боевого соприкосновения ни одного дня.

Сам же Алиев объяснил, что статуса УБД он удостоился за то, что не сбежал из Киева в первые месяцы начала специальной военной операции, в то время как многие украинцы сделали это.
 
Александр Алиев в разные годы также играл за российские ФК «Локомотив» и «Спартак». Он имеет двойное гражданство России и Украины. Его родители проживают в России, спортсмен – на Украине. Связь с родителями он не поддерживает.
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ВС РФ вернули контроль над терриконом под Горловкой, о взятии которого заявлял Зеленский
ВС РФ вернули контроль над терриконом под Горловкой
14 декабря 2023, 20:09

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Российские военные вернули контроль над терриконом шахты им. Гагарина под Горловкой, о взятии которого неделю назад заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает военный паблик Deep State, близкий к ВСУ.
«132 бригада ВС РФ опозорила Зеленского, растоптав украинский флаг на терриконе у Горловки, о захвате котором громко заявил президент Украины», - пишут украинские СМИ.

Теперь российская армия усилит там оборону, пробить которую будет почти невозможно.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что штурмовые отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) России ликвидировали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время атаки на украинский опорный пункт у села Работино в Запорожской области. Двух украинских военнослужащих удалось взять в плен

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Германия передала Киеву вторую систему ПВО Patriot и ракеты к ней
14 декабря 2023, 19:47

Фото: iStock/alzay

Германия передала Украине уже вторую систему ПВО Patriot, а также ракеты к ней в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщает немецкое правительство.
Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вторая система противовоздушной обороны Patriot, которая поставлена Украине Германией, будет введена в эксплуатацию до конца этого года. Напомним, в августе этого года Берлин впервые поставил киевскому режиму боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов системы Patriot.

Кроме того, в новом пакете военной помощи Украине от ФРГ значатся девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206, более семи тысяч боеприпасов для 155-мм артиллерии, три беспилотных машины для разминирования. Также Германия передала Киеву 14 систем обнаружения БПЛА, восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros, прицепы для тягачей и восемь тысяч 40-мм выстрелов для гранатометов.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Германию с визитом, который ранее нигде не анонсировался. Его самолёт приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

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В Киеве, Хмельницкой и Житомирской областях прогремело несколько взрывов
14 декабря 2023, 18:15

Фото: iStock/FelixRenaud

В Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях прогремело сразу несколько мощных взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна», со ссылкой на ОВА.
По данным ОВА, взрывы зафиксированы в Староконстантиновский ОТГ в Хмельницкой области, где расположен аэродром, также прозвучали взрывы в Житомирской области.

Ранее в ОВА заявили, что Киевскую область атаковали ракетами «Кинжалы». При этом информация о повреждениях или пострадавших при атаке на регион не приводится. Спикер Воздушных сил Игнат заявил, что не станет сообщать о последствиях прилетов ракет. Пусть враг сам делает выводы куда он попал или не попал. Не будем кормить его информацией, заявил он.

Также сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела в Киеве.По словам очевидцев, один из них произошел со стороны аэропорта Жуляны. По информации Telegram-канала «Военная хроника», предположительно, баллистические ракеты могли попасть в пусковые и радар подсвета и наведения американского ЗРК MIM-104 «Patriot».

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#аэродром
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#регион
#telegram
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#ракеты
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Аналитики Reuters назвали главный изъян самого ожидаемого Украиной оружия
Reuters: Украинские аэродромы не приспособлены для самолётов F-16
14 декабря 2023, 18:13

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Украинские аэродромы не приспособлены для обслуживания и базирования самолётов F-16. Их взлётно-посадочные полосы элементарно не подходят для этих истреьителей.
Эксперт по военной авиации Келли Грико, мнение которой приводит информационное агентство Reuters, рассказала, что F-16, производимых компанией Lockheed Martin, предназначены для использования на длинных и гладких взлётно-посадочных полосах (ВПП). В то время как на украинских аэродромах ВПП часто повреждены и просто не имеют достаточной длины трассы разгона.

К тому же на Украине ранее использовались советские истребители, например, МиГ-29, которые специально конструировались с учётом трудностей при взлёте и посадке. Они снабжены опускающимися жалюзи, которые предотвращают попадание грязи, мусора и обломков в воздухозаборники. Ничего подобного такой защите у F-16 нет. Ещё и поэтому их использование на Украине будет затруднено, заключила эксперт.

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#трассы
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#истребители
#украина
#самолет
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Киевская область атакована ракетами «Кинжал»
Киевская ОВА заявила об атаке ракет «Кинжал» на область
14 декабря 2023, 18:02

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Киевскую область атаковали ракетами. Об этом сообщили в областной военной администрации, передает украинское издание страна «Страна».
При этом информация о повреждениях или пострадавших при атаке на регион не приводится. При этом спикер Воздушных сил Игнат заявил, что не станет сообщать о последствиях прилетов ракет.

«Пусть враг сам делает выводы куда он попал или не попал. Не будем кормить его информацией», - заявил Игнат.

Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела в Киеве.По словам очевидцев, один из них произошел со стороны аэропорта Жуляны. По информации Telegram-канала «Военная хроника», предположительно, баллистические ракеты могли попасть в пусковые и радар подсвета и наведения американского ЗРК MIM-104 «Patriot».

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#telegram
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#ракеты
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