Введение новых налогов на Украине вызвало волну критики как среди населения, так и за границей.
Газета The New York Times сообщает, что повышение налогов может привести к серьезному недовольству граждан Украины, чье благосостояние ухудшается на фоне затянувшегося конфликта.
Алексей Мовчан, заместитель главы комитета Верховной рады по экономическому развитию, признал, что это решение будет встречено негативно.
Верховная Рада уже одобрила законопроект, который предусматривает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также другие изменения в налоговой системе, включая увеличение ренты на добычу щебня.
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«Когда господин Зеленский вернется домой после визита в Европу, ему, вероятно, придется столкнуться с гневом населения из-за повышения налогов — меры, непопулярной в любой стране, особенно в такой, где экономика разрушена», — говорится в статье.
Алексей Мовчан, заместитель главы комитета Верховной рады по экономическому развитию, признал, что это решение будет встречено негативно.
«Нас будут ненавидеть, но у нас нет другого выбора. Речь идет о нашем выживании в этой войне», — подчеркнул он.Многие жители Киева также выразили свое недовольство в связи с новыми налогами, ссылаясь на растущие цены и финансовые трудности. Некоторые опрошенные опасаются, что даже эти меры могут оказаться бессмысленными из-за коррупции.
Верховная Рада уже одобрила законопроект, который предусматривает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также другие изменения в налоговой системе, включая увеличение ренты на добычу щебня.
Напиши новость:
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Елена Перлова