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«Зеленского ждет гнев»: в США жестко раскритиковали одно решение Киева

NYT: Введение новых налогов вызовет гнев украинцев на Зеленского
11 октября 2024, 03:02

Введение новых налогов на Украине вызвало волну критики как среди населения, так и за границей.
Газета The New York Times сообщает, что повышение налогов может привести к серьезному недовольству граждан Украины, чье благосостояние ухудшается на фоне затянувшегося конфликта.

«Когда господин Зеленский вернется домой после визита в Европу, ему, вероятно, придется столкнуться с гневом населения из-за повышения налогов — меры, непопулярной в любой стране, особенно в такой, где экономика разрушена», — говорится в статье.


Алексей Мовчан, заместитель главы комитета Верховной рады по экономическому развитию, признал, что это решение будет встречено негативно.

«Нас будут ненавидеть, но у нас нет другого выбора. Речь идет о нашем выживании в этой войне», — подчеркнул он.
Многие жители Киева также выразили свое недовольство в связи с новыми налогами, ссылаясь на растущие цены и финансовые трудности. Некоторые опрошенные опасаются, что даже эти меры могут оказаться бессмысленными из-за коррупции.

Верховная Рада уже одобрила законопроект, который предусматривает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также другие изменения в налоговой системе, включая увеличение ренты на добычу щебня.

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Мелони: Италия проведет конференцию по восстановлению Украины в июле 2025 года

Алаудинов: Запад вряд ли оставит Зеленского в живых, фронт на Украине рушится

Зеленский снова заговорил о саммите по Украине в ноябре спустя два дня после его отмены
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#меры
#зеленский
Мелони: Италия проведет конференцию по восстановлению Украины в июле 2025 года
11 октября 2024, 02:35

Италия организует международную конференцию по восстановлению Украины 10-11 июля 2025 года.
Об этом заявила премьер-министр Джорджа Мелони после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме.

«Мы рассматриваем восстановление Украины как важнейший шаг к миру и процветанию. Конференция по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме, является значимым событием, над которым мы работаем давно», — отметила Мелони.
Она также подчеркнула, что Италия продолжит оказывать поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо.

Во время переговоров обсуждались также пути привлечения международных партнеров к дипломатическому процессу и поиск решений для прекращения конфликта.

Ранее сообщалось, что «План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского сулит ему серьезные политические проблемы. Уточняется, что Зеленский очень сильно рискует с учетом текущей ситуации на фронте.

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Иран угрожает союзникам США
Иран угрожает союзникам США в случае атаки на свою территорию
11 октября 2024, 02:16

Фото: istock/Rainer Puster

Тегеран заявил о готовности нанести удары по союзникам США на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, если их территории или воздушное пространство будут использованы для атак на Иран.
Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.

По данным издания, Иран отправил соответствующие предупреждения Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару. В этих странах размещены американские военные силы. Источники утверждают, что власти данных государств уже уведомили администрацию президента США Джо Байдена о нежелании предоставлять свою военную инфраструктуру для атак против Ирана.

Напомним, Иран подверг Израиль ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Израильские военные заявили, что смогли перехватить большинство ракет, и пригрозили ответными ударами.

Ранее сообщалось, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане, скорее всего, не закончится до выборов президента США, которые состоятся 5 ноября, пишет Financial Times, ссылаясь на официальные лица Запада. По словам источника, текущая обстановка «не вселяет оптимизма в то, что Израиль остановится перед выборами в США».

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США открыли огонь по союзным силам сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор
РИА: США открыли огонь из артиллерии по союзным сирийским силам
11 октября 2024, 01:56

Фото: istock/Im Yeongsik

Американские военнослужащие нанесли артиллерийские удары по союзным силам сирийской армии на севере провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости сирийский полевой источник.

«Огонь был открыт четыре раза по позициям союзных сирийской армии сил в районах Хувейджа Сакр и Марийи, на северной окраине города Дейр-эз-Зор», — заявил источник.
По его словам, после атаки американские армейские вертолеты усилили патрулирование вокруг военной базы США на газовом месторождении Конико, которое ранее регулярно подвергалось ракетным ударам со стороны ополчения.

Официальных комментариев от американской стороны пока не поступало.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объекту миротворцев ООН в Ливане (UNIFIL), передает Al Jazeera, ссылаясь на источники. По информации журналистских источников, Израиль атаковал три миротворческие позиции в Южном Ливане, два человека отделались легкими ранениями.

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Небензя: Израиль не считается с жертвами среди гражданских при атаках на Ливан
11 октября 2024, 01:13

Фото: istock/CatEyePerspective

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя осудил действия Израиля в ходе военной кампании против Ливана, обвиняя его в игнорировании норм международного гуманитарного права и пренебрежении жертвами среди гражданского населения.
Небензя заявил, что Израиль рассматривает эти потери как «сопутствующий ущерб», действуя по принципу «лес рубят — щепки летят».

«Власти Западного Иерусалима откровенно попирают принципы международного права и не считаются с гражданскими жертвами», — подчеркнул Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
С 1 октября Израиль ведет сухопутную операцию против «Хезболлах» на юге Ливана, сопровождаемую массированными воздушными ударами. В результате боевых действий погибло более 2 тысяч человек, а более миллиона стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе среди командиров, «Хезболлах» продолжает наземные бои и ракетные атаки на израильскую территорию. Израиль называет своей главной целью военной операции создание условий для возвращения 60 тысяч эвакуированных жителей севера страны.

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#удар
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Алаудинов: Запад вряд ли оставит Зеленского в живых, фронт на Украине рушится
11 октября 2024, 00:03

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинский фронт начал разваливаться на нескольких направлениях.
«Фронт наших врагов посыпался уже на десяти участках, и ситуация для Зеленского становится все более безнадежной», — отметил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Западные страны, по мнению Алаудинова, вероятно, не сохранят жизнь Владимиру Зеленскому. По его мнению, западные кураторы украинского президента могут отказаться от его поддержки, так как он является свидетелем многочисленных преступлений, в том числе со стороны западных лидеров.

Алаудинов подчеркнул, что даже близкие союзники Зеленского начинают признавать его неспособность противостоять России, и вероятность его политического и физического выживания становится крайне сомнительной. Он также напомнил, что неоднократно заявлял, что специальная военная операция завершится «в этом году».

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#россия
#операция
#жизнь
#страны
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Зеленский снова заговорил о саммите по Украине в ноябре спустя два дня после его отмены
РИА: Зеленский планирует снова провести саммит по Украине в ноябре
10 октября 2024, 23:48

Владимир Зеленский вновь заявил о планах провести второй саммит по Украине в ноябре, несмотря на недавние сообщения о его отмене.
Два дня назад советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная сообщила, что саммит в следующем месяце не состоится. Однако в ходе визита во Францию Зеленский подчеркнул, что подготовка продолжается, и саммит должен пройти в ноябре.

«План будет на столе в самом начале ноября. Я не знаю точной даты, и думаю, что в данный момент ее никто не знает, но мы подготовим все необходимые детали», — заявил он.
Первый саммит по Украине состоялся в швейцарском Бюргенштоке в июне. В Кремле ранее заявляли, что попытки найти пути решения украинского конфликта без участия России не имеют перспектив.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж к президенту Франции Эммануэлю Макрону. На видео можно посмотреть, как Зеленский здоровается с Макроном, покидая свой кортеж, а затем политики идут в правительственное здание под фанфары. Цели приезда Зеленского неизвестны.

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Украина призвала Туркменистан арестовать Путина во время визита в Ашхабад
10 октября 2024, 22:53

Фото: istockphoto/CreativePhotoCorner

МИД Украины призвал Туркменистан, который не подписал Римский статут и не обязан выполнять ордеры МУС, арестовать президента России Владимира Путина во время его визита в Ашхабад. Соответствующее заявление министерство опубликовало в своем телеграм-канале. В нем украинское ведомство назвало российского лидера «военным преступником», зачем-то напомнив об ордере Международного уголовного суда.
Киевские дипломаты также добавили, что надеются на уважение Ашхабадом «норм международного права» и решений МУС.

Напомним, ранее украинское Министерство иностранных дел объявило о намерении принять меры против Монголии после отказа арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда.
«Отказ правительства Монголии исполнить выданный МУС ордер на арест Путина — это тяжелый удар по Международному уголовному суду. Мы будем работать с партнерами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора», — заявил Тихий.
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#меры
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#удар
#украина
#россия
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Стало известно о планах Израиля на ответный удар по Ирану
Bloomberg: Израиль проведет заседание для определения ответа на атаку Ирана
10 октября 2024, 22:41

Фото: iStock/butenkow

Кабинет безопасности Израиля назначил заседание, на котором будет определен ответ на атаку Ирана, случившуюся 1 октября. Об этом пишет американское информагентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в израильском руководстве. Он заявил, что на заседании планируют провести голосование.
По информации агентства, заседание пройдет сегодня, 10 октября. Окончательное решение о дате ответного удара по Ирану будут принимать министр обороны Йоав Галант и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Иран серьезно рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного вооружения на фоне ожидания атаки со стороны Израиля. Отмечалось, что обсуждение данного вопроса является серьезнейшими дебатами в иранском парламенте.

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#заседание
#министр
#иран
#вооружения
#израиль
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Эстония продолжает давить на ЭПЦ для разрыва канонических связей с РПЦ
10 октября 2024, 21:57

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Таллин продолжает давить на Эстонскую православную церковь (ЭПЦ), чтобы та разорвала канонические связи с Русской православной церковью (РПЦ). Так, канцлер местного МВД Тармо Мийлитс снова остался недоволен поправками в уставе ЭПЦ и потребовал снова их отредактировать.
Мийлитсу не понравилось, что в документе упоминают томос патриарха Алексия II, при помощи которого ЭПЦ удалось стать самоуправляемой организацией в составе Московского патриархата в 1993 году. Также его не удовлетворило название «Эстонская православная церковь» (из него убрали уточнение «Московского патриархата), так оно созвучно с Эстонской апостольской православной церковью, с которой до сих пор сохраняются множество недопониманий.

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