Лавров заявил, что Зеленский хочет вовлечь НАТО в конфликт

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет прямого участия НАТО в боевых действиях. Такое заявление на Генассамблее ООН сделал руководитель российского МИДа Сергей Лавров.
«Зеленский делает все, чтобы спровоцировать вовлечение в прямые боевые действия стран НАТО», — сказал главный дипломат РФ.Лавров подчеркнул, что Зеленский, по его мнению, «отойдет в сторонку», наблюдая за тем, что будет происходить и считая, что это поможет ему спастись.
Ранее Сергей Лавров говорил о том, что Североатлантический альянс хочет закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Центральной Азии и Закавказье. Дипломат особо отметил способность НАТО бросаться обвинениями.
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