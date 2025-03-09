Маск: не допустить Джорджеску к выборам президента Румынии является безумием

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Миллиардер Илон Маск назвал безумием решение румынского ЦИК отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на выборах президента страны. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Это безумие!», — прокомментировал Маск новость о решении ЦИК.
Напомним, что в ноябре прошлого года в первом туре президентских выборов Румынии наибольшее число голосов было у Джорджеску. Уже 6 декабря весь избирательный процесс был аннулирован конституционным судом. Все из-за рассекреченных документов румынских спецслужб, в которых говорится о незаконном финансировании Джорджеску своей предвыборной кампании.
В частности кандидата обвинили в хакерских атаках на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе. К тому же Джорджеску заподозрили в связи с Россией, которая осуществляла некие гибридные действия в отношении Румынии. Правительство страны назначило новые сроки президентских выборов, которые пройдут 4 и 18 мая.
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