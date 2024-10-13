Фото: сайт Кремля
Запад не должен ничего указывать партнёрам Москвы, когда речь идёт о сотрудничестве с Россией. С таким заявлением выступил президент Киргизии Садыр Жапаров, слова которого в своём Telegram-канале представил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Он отметил, что во время посещения европейских стран неоднократно наблюдал, что слова местных политиков не сходятся с их действиями. Есть европейские государства, входящие в НАТО или ЕС, но продолжающие сотрудничать с Россией.
В связи с этим Жапаров подчеркнул, что западные страны не должны указывать и тем более требовать прекращения сотрудничества с Россией или СНГ.
В заключение глава Киргизии добавил, что СНГ – это члены бывшего СССР, поэтому им, наоборот, следует активнее сотрудничать между собой.
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В связи с этим Жапаров подчеркнул, что западные страны не должны указывать и тем более требовать прекращения сотрудничества с Россией или СНГ.
В заключение глава Киргизии добавил, что СНГ – это члены бывшего СССР, поэтому им, наоборот, следует активнее сотрудничать между собой.
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Анастасия Чинкова