«Желаю им обрести то, что они потеряли»: Захарова простилась с иностранными агентами

18 июня 2025, 18:52

Мария Захарова обратилась к иноагентам с напутствием на ПМЭФ-2025

Мария Захарова (Фото: РИА Новости / Александр Кряжев )

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В своем выступлении Захарова отметила изменения в позициях некоторых деятелей культуры, покинувших Россию ранее.





По словам представителя МИД, многие бывшие граждане РФ, ныне живущие за границей, столкнулись с необходимостью адаптироваться к новым условиям жизни и творчества. Они были вынуждены пересмотреть содержание своих выступлений и исключить элементы, способные вызвать негативную реакцию аудитории.





«Хочу им пожелать обрести то, что они потеряли, — обрести родину. Обрести то, что им было бы дорого до глубины души», — поделилась Захарова корреспонденту Mash.



