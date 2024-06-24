Железнодорожный оператор временно отменил сборы за возврат билетов в Крым

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Железнодорожный оператор «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) временно убрал все комиссии за возврат билетов на рейсы в Крым и Севастополь и обратно, передает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.
Отмечается, что эта мера действует 24, 25 и 26 июня. Также в ГСЭ выразили соболезнования семьям погибших.
Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что в настоящее время в Крыму могут находиться около 250 организованных туристов. Пока ни один из них не обратился с просьбой о досрочном возвращении.
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