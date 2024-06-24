«Никаких пляжей и мирной жизни»: Подоляк назвал Крым большим военным лагерем

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Крым не может считаться мирной зоной, поскольку это захваченная территория на которой должна идти война, сообщил в своем Телеграм-канале советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«В Крыму нет и не может быть никаких „пляжей“, „туристических зон“ и других фиктивных признаков „мирной жизни“... это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей", — написал он.
23 июня ВСУ намеренно атаковали гражданские объекты Севастополя пятью американскими баллистическими ракетами ATACMS. Согласно последним данным, в результате обстрела 151 человек пострадали.
Дмитрий Песков заявил, что знает о том, кто стоит за этой атакой кроме украинцев. Он отметил высокую сложность удара и пообещал, что данный инцидент не сможет не иметь последствий для США.
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