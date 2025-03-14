Железняк: Украина закупит у Болгарии российское оборудование для Хмельницкой АЭС

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Владимир Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии российского оборудования для Хмельницкой АЭС. Об этом рассказал украинский парламентарий Ярослав Железняк.
«(Владимир Зеленский) подписал закон №11392 о покупке российского атомного хлама за один миллиард долларов», — пишет Железняк в своем telegram—канале.
Соответствующий закон о закупке у Болгарии оборудования российского производства должен был быть подписан до 11 марта. По словам Железняка, этого не произошло, что, по его мнению, говорит об отказе киевских властей заключать данную сделку. Ранее депутаты Верховной рады пытались заблокировать законопроект, но попытка оказалась провальной.
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