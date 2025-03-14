Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Железняк: Украина закупит у Болгарии российское оборудование для Хмельницкой АЭС

Железняк: Украина закупит у Болгарии российское оборудование для Хмельницкой АЭС

Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Владимир Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии российского оборудования для Хмельницкой АЭС. Об этом рассказал украинский парламентарий Ярослав Железняк.
«(Владимир Зеленский) подписал закон №11392 о покупке российского атомного хлама за один миллиард долларов», — пишет Железняк в своем telegram—канале.

Соответствующий закон о закупке у Болгарии оборудования российского производства должен был быть подписан до 11 марта. По словам Железняка, этого не произошло, что, по его мнению, говорит об отказе киевских властей заключать данную сделку. Ранее депутаты Верховной рады пытались заблокировать законопроект, но попытка оказалась провальной.

Читайте также:

Бывший премьер Украины назвал единственный вариант долгосрочного мира с Россией

FT: Для Зеленского наступил «заключительный акт» пребывания у власти

Киев получил от Канады 1,7 млрд долларов из доходов от замороженных активов РФ
#закон
#депутаты
#законопроект
#владимир зеленский
#рф
#россия
#украина
#аэс
Генсек НАТО Рютте и президент США Трамп во время встречи посмеялись над Байденом
13 марта 2025, 23:35

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и американский президент Дональд Трамп во время своей встречи посмеялись над экс-главой США Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.
Высмеивание Байдена произошло в ходе заключительного диалога между Трампом и Рютте. В конце встречи Генсек склонился к президенту и, скорее всего, отметил длительность пресс—конференции. Полное высказывание Рютте тяжело услышать, но в его речи можно разобрать слово «предшественник». После этого между сторонами состоялся такой разговор:

«Я бы сказал, что прямо сейчас я провел с журналистами больше времени, чем он за свои четыре года», — сказал Трамп.

«Прямо сейчас?», — ответил президенту Рютте, после чего оба посмеялись.

Читайте также:

Трамп высмеял своего вице-президента Джей Ди Вэнса за носки

Путин может встретиться со спецпосланником Трампа вечером 13 марта

Ушаков: США и Россия едины в нежелании видеть Украину в НАТО
#сша
#нато
#трамп
#джозеф байден
#марк рютте
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киев получил от Канады 1,7 млрд долларов из доходов от замороженных активов РФ
13 марта 2025, 23:21

Фото: iStock/Andrii Atanov

Киев получил от Канады первый транш в размере 1,7 миллиарда долларов, который обеспечен доходами от замороженных активов РФ. Об этом рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль.
«Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 ERA. Указанные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, направим на приоритетные нужды государственного бюджета», — написал Шмыгаль в своем telegram—канале.

Инициатива G7 ERA подразумевает собой программу экстренного кредитования Украины за счет замороженных российских активов. В общей сложности на эти цели Канада выделила 5 миллиардов канадских долларов, что равняется порядка 3,5 миллиардам долларов США. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что в ответ на это Россия начнет использовать доходы от замороженных иностранных активов.

Читайте также:

«Welcome, в любую секунду»: Путин заявил, что РФ ведет переговоры о возвращении ряда иностранных компаний

Ушаков: США и Россия едины в нежелании видеть Украину в НАТО

Премьер Канады Карни: я готов встретиться с Трампом при уважении суверенитета
#россия
#антон силуанов
#украина
#доходы
#рф
#канада
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Welcome, в любую секунду»: Путин заявил, что РФ ведет переговоры о возвращении ряда иностранных компаний
Путин: Россия ведет переговоры о возвращении ряда иностранных компаний
13 марта 2025, 21:43

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ начала вести переговоры о возвращении некоторых иностранных компаний — по их же инициативе. Главу государства процитировало агентство ТАСС.
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин объявил, что возвращение некоторых западных партнеров на российский рынок может поразительно отразиться на деятельности и их компаний, и отечественных компаний.

«Вот уже сегодня мы в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном возвращении их на наш рынок», — обратил внимание российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что процесс идет «спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов».

Президент РФ объяснил, что из страны никакие компании не выгонялись.

«Welcome, в любую секунду», — сказал глава государства.

Еще Путин уточнил, что Москва никаких преференций в этих ситуациях для иностранцев создавать не собирается, а власти будут исходить из сложившейся в настоящий момент ситуации.

«Если ниши заняты, то, соответственно, они и заняты», — добавил президент России.

Читайте также:

Путин может встретиться со спецпосланником Трампа вечером 13 марта

Настоящий принц: Николай Лукашенко прилетел в Москву вместе с отцом

WP: Путин послал дерзкий сигнал Западу визитом в Курскую область
#владимир путин
#россия
#переговоры
#рынок
#президент
#страны
#компании
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Настоящий принц: Николай Лукашенко прилетел в Москву вместе с отцом
«Завидный жених» Николай Лукашенко прилетел в Москву вместе с отцом
13 марта 2025, 19:30

Александр и Николай Лукашенко (Фото: ВКонтакте @nikolay_lukashenko)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Вместе с ним прилетел его 20-летний сын Николай.
Лукашенко-младший уже давно волнует сердца девушек, и каждое его появление на публике вызывает массу эмоций у многочисленных поклонниц. Николай Лукашенко — настоящий принц: он красив, образован, галантен и учтив. На публичных мероприятиях ведет себя подчёркнуто сдержанно, не привлекая дополнительного внимания.

Личность матери Николая неизвестна, сам он говорил, что она работает врачом и не является медийным человеком. В 2022 году Николай окончил с золотой медалью школу, сейчас учится в Белорусском государственном университете на факультете технологии органических веществ и проходит подготовку на военной кафедре.

Сын белорусского президента не стремится связывать жизнь с политикой, его интересы лежат в сфере биологии и медицины. В 2023 году он написал и опубликовал актуальную научную статью о белках, влияющих на иммунитет млекопитающих, и их значении в лечении коронавируса.

«Я не готовлю Колю в преемники. Он, наверное, никогда не станет президентом. Сын со мной много где поездил. Он увидел всю эту грязь политическую. И он ни в коем случае не хочет в политику. Но он настоящий мужчина и сам примет решение», — говорил ранее Александр Лукашенко.

Читайте также:

Лукашенко раскрыл, когда получится договориться об окончании конфликта на Украине

Лукашенко: у США нет плана по украинскому конфликту, они зондируют почву

Лукашенко заявил о необходимости остановить войну сегодня
#жизнь
#технологии
#мужчина
#александр лукашенко
#иммунитет
#сын
#отец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин может встретиться со спецпосланником Трампа вечером 13 марта
13 марта 2025, 18:25

Фото: istockphoto/vchal

Президент России Владимир Путин может провести переговоры со спецпосланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом в Кремле 13 марта. Это произойдёт сразу после встречи с Александром Лукашенко.
Об этом информирует «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники. В публикации указано, что встреча с Уиткоффом пройдет в первом корпусе Кремля вечером 13 марта. Самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа прибыл в Москву, он приземлился в международном аэропорту «Внуково».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что Кремль дополнительно сообщит, если Путин решит лично принять Уиткоффа. Он также отметил, что на 13 марта «запланированы определенные контакты».

Читайте также:

Ушаков: США и Россия едины в нежелании видеть Украину в НАТО

WP: Путин послал дерзкий сигнал Западу визитом в Курскую область

Песков: Кремль работает над более продуманными вариантами документа по Украине
#самолет
#сша
#внуково
#кремль
#встреча
#дмитрий песков
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате