Жена Асада подала на развод и решила уехать в Лондон

Австралиец, который оказался в плену у российских войск, сделал ряд признаний во время допроса. По информации, опубликованной британским изданием The Guardian, 32-летний Оскар Дженкинс заявил, что получал гривны в Приват-банке и приехал на Украину из Австралии, где работал учителем биологии.