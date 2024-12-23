Жена Асада подала на развод и решила уехать в Лондон

Асма Асад (фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин)
Супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод. Об этом пишет издание The Jerusalem Post.
Отмечается, что Асма Асад уже обратилась в российский суд с просьбой предоставить ей разрешение на выезд из Москвы. В настоящее время российские власти рассматривают её заявление.
Известно, что она намерена вернуться в Великобританию, где родилась и воспитывалась в семье сирийских родителей. Её отец был кардиологом а мать отставным дипломатом. Семья проживала в Лондоне. В Сирию Асма уехала в 2000 году.
Напомним, что Асма и Башар Асад воспитывают троих детей.
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Известно, что она намерена вернуться в Великобританию, где родилась и воспитывалась в семье сирийских родителей. Её отец был кардиологом а мать отставным дипломатом. Семья проживала в Лондоне. В Сирию Асма уехала в 2000 году.
Напомним, что Асма и Башар Асад воспитывают троих детей.
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Анастасия Чинкова