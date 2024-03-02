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Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин

Жена президента США Байдена Джилл назвала Трампа угрозой для женщин
02 марта 2024, 12:23
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, назвала бывшего лидера Дональда Трампа угрозой для женщин.
Слова первой леди Соединенных Штатов цитирует издание The Hill. 1 марта в Атланте она запустила кампанию «Женщины за Байдена», где выразила свое мнение.

В своем выступлении она отметила, что Трамп всю свою жизнь разрушал и пренебрегал женщинами.


Она также подчеркнула, что его решение о запрете абортов в Джорджии лишает женщин права на принятие решений о своем здоровье.

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Илон Маск поддержал мнение о российской принадлежности Крыма и Донбасса
02 марта 2024, 11:24

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с тем, что Крым и Донбасс должны принадлежать России. Ранее такое мнение высказал основатель частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс.
Американский «солдат удачи» и военный эксперт призвал заморозить украинский конфликт и оставить России территории, которые и так уже ей принадлежат. Принс также назвал западную оборонную базу «смешной» и заявил, что «никто не пойдёт воевать с "русским медведем"».

«К сожалению, это правда», — прокомментировал Маск пост основателя ЧВК в социальной сети X (бывший Twitter), которая, кстати, также принадлежит эксцентричному миллиардеру.

Надо отметить, что Илон Маск достаточно часто высказывается по поводу конфликта на Украине (впрочем, как и по любому другому поводу). Он, например, считает, что российский лидер Владимир Путин ни при каких условиях не потерпит поражение. Маск также уверен, что помощь Запада только затягивает боевые действия и ни в какой мере не помогает Киеву.

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Лаврова рассмешил вопрос журналиста о речи Макрона про отправку войск на Украину
02 марта 2024, 10:33

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

После дипломатического форума в Анталье журналистка задала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову вопрос, что он думает по поводу слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину. Глава российского МИД в ответ только весело рассмеялся.
На видеоролике, который был опубликован после завершения встречи в Анталье, видно, как руководителя внешнеполитического ведомства России, который торопился уйти, окружила группа журналистов в стремлении задать вопросы, передаёт издание TRT World Now. Одна из представительниц СМИ спросила, что Лавров думает о словах французского президента.

Министр иностранных дел РФ, соблюдая дипломатический протокол, не стал махать рукой в ответ на вопрос журналистки, но не удержался от смеха. На самой встрече Сергей Лавров отметил, что слова Макрон, конечно, не слишком обдуманы и взвешены для политика его уровня. Однако по другому поводу, касающемуся записи разговора высокопоставленных немецких офицеров о том, как они «будут бомбить Крымский мост», глава МИД РФ заметил, что России давно уже известно о том, что военные стран НАТО и так присутствуют на Украине в том или ином качестве.

Что касается заявлений Макрона, то они, действительно, могут вызвать разве что снисходительную улыбку, если не искренний смех. Об этом говорит в том числе реакция его ближайших союзников по НАТО, которые поспешили заявить об отсутствии планов по отправке войск на Украину. Французский политик Марин Ле Пен, комментируя заявление Макрона, отметила, что ему вдруг захотелось поиграть в военачальника.

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#крымский мост
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Медики: Сочетание болезней Байдена дают основание для негативного прогноза
Медики дают неутешительный прогноз относительно здоровья Байдена
02 марта 2024, 10:08

Фото: РИА Новости/Стрингер

Ряд симптомов у американского президента Джозефа Байдена свидетельствует о наличии у него нейродегенеративного заболевания. Его сочетание с другими сопутствующими патологиями дают основания для негативного прогноза по поводу здоровья главы Белого дома.
Все эти недуги требуют постоянного наблюдения специалистов и углублённого комплексного лечения, сделали заключение врачи, опрошенные РИА Новости. Ранее стало известно, что Байден страдает от нескольких заболеваний, среди которых обструктивное апноэ во сне, гиперлипидемия, мерцательная аритмия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит. Это следует из заключения терапевта, которое было опубликовано.

В прошлом году администрация Белого дома сообщала, что американский президент начал использовать аппарат для улучшения вентиляции легких во время сна. Это необходимо, чтобы избежать проблем с дыханием во время ночного отдыха и сделать его более-менее полноценным.

Кроме того, по мнению врача-психиатра, в особенностях поведения, мимики, речи, когнитивных функций, таких, как у Байдена, специалисты видят прогрессирующие нейродегенеративные заболевания, такие, например, как болезнь Альцгеймера и деменция с тельцами Леви.

Сочетание всех этих недугов дают основание для неутешительного прогноза относительно здоровья президента США. Эти болезни требуют постоянного наблюдения специалистов и тщательного комплексного лечения, сделали вывод медики.

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#байден
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В миссии РФ при ООН назвали запись разговора немецких офицеров позором для ФРГ
02 марта 2024, 08:05

Фото: istockphoto/phot705

Содержание разговора высших офицеров бундесвера о выборе способа и средств атаки на Крымский мост является позором для Германии. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) дипломат написал, что это полная потеря лица для Берлина. Он считает, что вполне можно провести аналогию с 30-ми годами XX века, когда к власти в Германии пришёл Гитлер.

«Это уже далеко не та страна, с которой мы подписывали дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы», — с горечью констатировал Полянский.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН также добавил, что запись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают то, «как они будут бомбить Крымский мост», особенно на фоне заявлений Шольца о том, что ФРГ не участвует в конфликте, вскрывает новую сущность Германии: лживую, злую, агрессивную, реваншистскую и русофобскую.

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#германия
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«Это попытка заметать следы»: Захарова прокомментировала поведение соцсети X
02 марта 2024, 02:22

Фото: Пресс-служба МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попыткой «заметать следы» поведение соцсети X (бывший Twitter), блокирующей аккаунты, которые рассказывали об аудиозаписи разговора немецких офицеров, планировавших атаку на Крымский мост.
«Граждане Германии должны знать от Шольца о правах заграничного человека в России, Беларуси, Китае, но только не о своих, немецких правах», — написала Захарова в своём личном Telegram-канале.

Она также задалась вопросом о том, пойдет ли инициированное Минобороны ФРГ расследование по тому же сценарию, что и при взрыве «Северных потоков».

Напомним, ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала переговоры высшего военного руководства Германии. На них офицеры Бундесвера обсуждают передачу Киеву ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту. Позже агентство «РИА Новости» обратилось с вопросом о переговоров в министерство обороны ФРГ, однако там какие-либо комментарии на этот счёт давать отказались.

Позднее издание Spiegel написало о том, что немецкое военное ведомство после первичной проверки аудиозаписи разговора офицеров Бундесвера об атаке на Крымский мост считает, что она может оказаться настоящей. Подтверждает эту информацию и другая именитая немецкая газета — Die Welt.

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#германия
#атака
#соцсети
#мид рф
#мария захарова
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Власти Армении заявили, что зависимость от России была стратегической ошибкой
02 марта 2024, 02:01

Фото: iStock/alexis84

Руководство Армении считает стратегической ошибкой зависимость своей страны от России, сообщает РИА Новости. По словам секретаря армянского Совета безопасности Армена Григоряна, Армения с 1991 года полностью зависела от России во всех сферах — политической, военно-политической, научной и экономической, однако эта стратегия оказалась ошибочной.
«Когда Россия приняла решение не помогать Армении и наша система безопасности полностью рухнула, Армения начала искать для себя альтернативы», — заявил Григорян.

Он также отметил, что согласно документам, РФ является партнером Армении по безопасности, но этот механизм не работает.

Кроме того, по словам Григоряна, Россия больше не крупнейший инвестор Армении. За 9 месяцев 2023 года больше всего средств в страну вложили структуры из ОАЭ. При этом на втором месте оказалась не Россия, а опередивший её Люксембург.

Говоря о механизмах ОДКБ, в которых Ереван заморозил своё участие, Армен Григорян заявил, что Армения всего-навсего пытается обеспечить свою безопасность, и не питает при этом никаких враждебных намерений по отношению к РФ.

Армению пытались насильно включить в Союзное государство, но эту операцию удалось сорвать. Об этом в ходе брифинга сообщил ранее спикер Национального собрания страны Ален Симонян. По его словам, существует большой план по включению Армении в Союзное государство России и Белоруссии. Однажды страну попытались насильно включить в его состав, но армянскому народу удалось сорвать этот план на досрочных парламентских выборах 2021 года.

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#армения
#россия
#отношения
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Байден оговорился, перепутав сектор Газа и Украину
02 марта 2024, 01:43

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Американский президент Джо Байден дважды перепутал сектор Газа и Украину, в разговоре о гуманитарной помощи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, пишет New York Post.
«В ближайшие дни мы собираемся присоединиться к нашим друзьям в Иордании и другим странам, чтобы доставить по воздуху дополнительное продовольствие и припасы на Украину, и будем стремиться продолжать открывать другие пути на Украину, включая возможность создания морского коридора для доставки больших объемов гуманитарной помощи», — заявил Байден.

Позже он дал понять, что имел в виду Газу, и добавил, что поступающей туда помощи сейчас совсем не достаточно.

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#продовольствие
#байден
#сектор газа
#украина
#помощь
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Spiegel: Аудиозапись разговора об атаке на Крымский мост может быть подлинной
02 марта 2024, 01:25

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Министерство обороны Германии после первичной проверки аудиозаписи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост считает, что она может оказаться настоящей. Об этом пишет издание Der Spiegel
«После первичного анализа, предполагается, что запись встречи подлинная. По первоначальной оценке, подделка с помощью искусственного интеллекта в значительной степени исключена», — сообщает Spiegel.

Напомним, ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала переговоры высшего военного руководства Германии. На них офицеры Бундесвера обсуждают передачу Киеву ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту. Позже агентство «РИА Новости» обратилось с вопросом о переговоров в министерство обороны ФРГ, однако там какие-либо комментарии на этот счёт давать отказались.

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#германия
#крымский мост
#атака
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Парламент Великобритании начал расследование эффективности санкций против России
The Times: Британский парламент заинтересовался эффективностью санкций против РФ
02 марта 2024, 00:19

Фото: iStock/IR_Stone

Парламент Великобритании проводит расследование, посвященное вопросу эффективности санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении на сайте британского законодательного органа, которое цитирует издание The Times.
«Комитет казначейства (парламента) начинает новое расследование, посвященное тому, имеет ли программа экономических санкций Британии желаемый эффект», — говорится в заявлении.

Отмечается, что комитет рассмотрит работу управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI), а также попытается оценить возможность конфискации замороженных российских активов.

По словам главы спецкомитета казначейства Харриет Болдуин, спустя два года после начала боевых действий на Украине Москва «по-прежнему вкладывает десятки миллиардов в свой оборонный бюджет», что вызывает вопросы о том, имеют ли применяемые к России со стороны Лондона санкции хоть какой-то желаемый эффект.

По словам министра иностранных дел королевства Джеймса Клеверли, Британия будет продолжать санкционную политику в отношении России до тех пор, пока Москва не направит средства Киеву для восстановления страны. С начала спецоперации в санкционном списке королевства оказались более 1,5 тысяч россиян.

Российская экономика продолжает укрепляться, несмотря на ввод всё новых и новых антироссийских западных санкций, с таким заявлением выступил ранее министр финансов Антон Силуанов в интервью для «РИА Новости». Глава Минфина напомнил, что несмотря на ввод всё новых ограничений с Запада, российская экономика демонстрирует неплохие показатели, а реальные доходы россиян продолжают расти.

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#россия
#великобритания
#парламент
#расследование
#санкции
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