Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, назвала бывшего лидера Дональда Трампа угрозой для женщин.
Слова первой леди Соединенных Штатов цитирует издание The Hill. 1 марта в Атланте она запустила кампанию «Женщины за Байдена», где выразила свое мнение.
В своем выступлении она отметила, что Трамп всю свою жизнь разрушал и пренебрегал женщинами.
Она также подчеркнула, что его решение о запрете абортов в Джорджии лишает женщин права на принятие решений о своем здоровье.
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В своем выступлении она отметила, что Трамп всю свою жизнь разрушал и пренебрегал женщинами.
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Артем Кузьмин