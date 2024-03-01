Трамп назвал своих кандидатов в вице-президенты

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News 1 марта озвучил своих потенциальных кандидатов в вице-президенты США. Как сообщают журналисты, он рассматривает на этот пост техасского губернатора Грэга Эббота и сенатора от Южной Каролины Тима Скотта.
Трамп назвал Эббота «удивительным человеком» и выразил честь получить его поддержку. Тим Скотт же был назван бывшим президентом «очень хорошим человеком» и признан им лучше, чем для себя самого. Ранее Скотт При этом был оппонентом Трампа на праймериз Республиканской партии.
Ранее Дональд Трамп заявил, что первым своим указом, в случае победы на ноябрьских выборах, закроет границы США и вышлет всех нелегальных мигрантов. Кроме того, экс-президент пообещал наступление «судного дня» всем своим политическим противникам, включая «лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну».
Очередные президентские выборы в Соединённых штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.
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Ранее Дональд Трамп заявил, что первым своим указом, в случае победы на ноябрьских выборах, закроет границы США и вышлет всех нелегальных мигрантов. Кроме того, экс-президент пообещал наступление «судного дня» всем своим политическим противникам, включая «лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну».
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Артем Путинцев