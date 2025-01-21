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Жена Эдварда Сноудена подала документы на получение российского гражданства

Фото: iStock/Pavel Starikov

Фото: iStock/Pavel Starikov

Жена экс-сотрудника Агентства нацбезопасности США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение российского гражданства по обычной процедуре. Об этом адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что Миллс проживает в России уже больше пяти лет. Она проходит обычную процедуру, как это положено всем, кто имеет право на получение гражданства.

Кучерена отметил, что у жены Сноудена не должно возникнуть никаких проблем с получением российского паспорта, поскольку она является законопослушным гражданином и не нарушает законы страны.



Американская акробатка и блогер Линдси Миллс переехала из США в Москву к Сноудену в 2014 году. Спустя три года они официально зарегистрировали брак. 26 сентября 2022 года был опубликован указ о приёме Сноудена в российское гражданство. Затем 2 декабря этого же года он принёс присягу и получил паспорт гражданина России.

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Лукашенко назвал фейковыми претензии Трампа на Канаду и Гренландию
21 января 2025, 19:40

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многочисленные высказывания главы США Дональда Трампа о территориальных претензиях на Гренландию и Канаду в большей степени преследуют цель создания резонанса в СМИ. Слова белорусского лидера приводит БелТА.
Лукашенко отметил, что Белоруссия хочет жить мирно и не участвовать в боевых действиях. В связи с этим он призвал американцев не кричать, что теперь для них наступил золотой век, и что они будут «хорошо жить за счёт других народов».

В заключение президент Белоруссии назвал заявления Трампа о присоединении Канады и Гренландии к США фейковыми и нереализуемыми.

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На Дональда Трампа подали в суд в первый день президентства
Bloomberg: на Трампа подали в суд после упрощения увольнения федеральных служащих
21 января 2025, 19:24

Фото: iStock/Nastco

Президент США Дональд Трамп в первый день пребывания у власти столкнулся с судебным иском из-за подписанного указа, упрощающего процедуру увольнения высокопоставленных федеральных служащих. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что иск поступил в федеральный суд Вашингтона от Национального профсоюза казначейских служащих, который представляет интересы сотрудников 37 федеральных агентств и департаментов.

В тексте указа сказано, что документ значительно трансформирует гражданскую службу, создавая новую категорию исключительных работников, которых могут уволить без предоставления права на апелляцию.

Как сообщает агентство, оспариваемый указ восстанавливает распоряжение, которое Трамп подписал незадолго до поражения на выборах 2020 года. Тогда документ предполагал создание новой категории федеральных служащих под название Schedule F, которые по новому указу теряли часть своих служебных гарантий. Байден отменил этот указ на третий день своего президентства.

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Дональд Трамп руководит США: что ждет Россию, когда закончится конфликт на Украине, мнение эксперта
Политолог Ежов: Трамп, взяв полномочия президента США, устраивает шоу
21 января 2025, 16:43

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп заступил на должность президента Соединенных Штатов 20 января и сместил на этом посту Джо Байдена.
Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с «Радио 1» ответил на самые важные вопросы.

Как прошла инаугурация Дональда Трампа


По словам политолога, инаугурация в данном случае – это просто техническая процедура, которая финально наделяет полномочиями избранного президента.

«Президент эти полномочия приобретает, и его инициативы, указы становятся уже легитимными. Трамп во время своего уже второго пришествия производит своего рода разрыв шаблона, обрывая все свои возможные темы преемственности с предыдущей администрацией Байдена», — добавил эксперт.

Какие обещания дал Трамп на инаугурации


Дмитрий Ежов отметил, что Дональд Трамп всегда внедряет в свои выступления элементы шоу, чтобы подпитать свой образ.

«Трамп, на самом деле, всегда был известен популистскими заявлениями: например, что на планете Марс будет установлен флаг США. И, в общем-то, это цель амбициозная. Но если этого не произойдет в ближайшее время, то ему будут это вспоминать», — сказал он.

Что уже изменил Дональд Трамп


В свой первый же день на посту 47-го президента США Трамп подписал 42 исполнительных указа и принял 115 кадровых решений, сообщили в Белом доме. Главным направлением масштабных преобразований, начатых Трампом в первый день своего второго президентского срока, стали иммиграционные вопросы.
По словам политолога, Трамп принял уже многие решения, однако когда и как их выполнять — не уточняется.

Фото: iStock/rarrarorro

Что ждет Россию при Трампе


Специалист подчеркнул, что здесь все будет зависеть от того, насколько последовательным будет Трамп, потому что одно дело - обещать, а другое — дела выполнять.

«То, что мы наблюдаем сейчас, напоминает шоу. Российско-американские отношения в глубоком кризисе. И есть вероятность, что при Трампе что-то сдвинется с мёртвой точки — по крайней мере состоится диалог, из которого будет виден дальнейший ход событий», — отметил он.

Когда может закончиться конфликт на Украине


«Когда закончится конфликт на Украине, известно давно. По мере достижения цели специальной военной операции он завершится. А приход Трампа и его команды означает заключение некой сделки. Но пока непонятно, о какой сделке идет речь», — прокомментировал Ежов.

Зачем Трампу Гренландия


По мнению политолога, все инициативы относительно Гренландии и Панамского канала можно рассматривать как определенные шаги, которые планируются осуществить для того, чтобы сделать Америку «снова великой».

«Но тут вопрос: насколько это быстро и безболезненно пройдет», — добавил собеседник.

Фото: iStock/Gerasimov174

Что будет с ценами на нефть при Трампе


Дмитрий Ежов заявил, что цена на энергоресурсы в перспективе будет иметь тенденцию к росту.

«Надо понимать, что Соединенные Штаты Америки и Европейский союз в свое время вводили санкции против энергетического сектора России, как раз таки для того, чтобы увеличить эту долю на рынке США. Они могут нарастить определенные объемы. Другой вопрос, что те объемы, которые в состоянии нарастить США, явно не закроют потребности ЕС», — добавил специалист.

Дальнобойные ракеты


Политолог заявил, что использование дальнобойных ракет прекратится ровно тогда, когда США перестанет их поставлять.

«Но мы не будем забывать о том, что дальнобойные ракеты от США и дальнобойное вооружение от других государств не одно и то же. Хотя часть государств поставляет это вооружение с согласия США. Но нечем бить — бить не будут. Тут все ясно», — заключил Ежов.

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Поставлена точка в споре об отношении Трампа к конфликту на Украине
Военэксперт Леонков: Трамп будет торговать Украиной при переговорах с Россией
21 января 2025, 16:28

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп будет использовать конфликт на Украине как предмет для торга во время переговоров с Россией, считает военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Киев продолжит получать финансовую поддержку, но не факт, что американскую.
По его мнению, вопрос поддержки Киева не так важен, так как Украине попросту некем воевать, Владимир Зеленский скрывает объемы реальных потерь ВСУ.
«То, что досталось Трампу в качестве наследия от Байдена, — это не самая выгодная для США позиция, потому что война фактически проиграна и нужно уйти с наименьшими потерями. Но выхода из этих потерь без потери лица, как видят американцы, у них не получается. Без России они решить вопрос не могут, но у нас есть четкие заготовки», — пояснил Леонков.
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В Совфеде прокомментировали первые указы Трампа
Сенатор Косачев: Трамп превратил в шоу подписание указов в первый день на посту
21 января 2025, 16:08

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Первый день президентства с подписанием различных указов Дональд Трамп превратил в шоу. Об этом заявил сенатор Константин Косачев, отметив, что многие из указов американского лидера приведут к серьезным последствиям.
«Что ж, кандидат обещал — президент сделал. Анонсированное подписание указов в первый же день президентства Трамп превратил в шоу. Многие из его последствий будут серьезными, чего новый лидер Америки и добивается», — приводят argumenti.ru слова Косачева.
Похожего мнения придерживается и политолог-американист Игорь Михайлов. В беседе с «Петербургским дневником» он назвал инаугурацию Трампа историческим событием, связывая это с отменой сотни указов, которые подписал предыдущий президент США Джо Байден.
«Это второй случай в истории США, когда один и тот же человек вступает на пост президента, уже отработав один президентский срок и после этого уйдя из Белого дома. Первым был президент Стивен Гровер Кливленд, он сначала был 22-м президентом в 1885–1889 годах, а затем 24-м главой государства в 1893–1897-м. Но Кливленд был президентом от демократов, для республиканцев же это первый случай в истории США», — пояснил эксперт.
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«Худшая первая леди США»: биография Мелании Трамп, брак и отношения с Дональдом Трампом
21 января 2025, 14:56

Дональд и Мелания Трамп (Фото: соцсети)

Мелания Трамп находится в браке с Дональдом Трампом с 2005 года, родила сына, была моделью и признана худшей первой леди из всех 40 жен американских президентов. Подробности из жизни миссис Трамп приводит «Радио 1».

Биография Мелании Трамп


Мелания родилась 26 апреля 1970 года в городе Ново-Место на юго-востоке нынешней Словении, на тот момент это была часть Югославии. Она стала вторым ребенком в обеспеченной семье Виктора и Амалии Кнавс. Жили они в большой квартире с ярко окрашенными стенами и часто выезжали на каникулы за границу.

Отец Мелании был членом Коммунистической партии Югославии, но при этом умудрился тайно крестить обеих своих дочерей в католической вере. Сначала он был шофером, позже начал продавать машины и мотоциклы и наконец открыл собственную компанию по продаже мопедов и мотоэкипировки. О нем говорили, что мужчина был жестким и пробивным человеком.

Мать девочки всю жизнь проработала модельером на фабрике детской одежды. Там будущая первая леди США вместе с сестрой участвовали в демонстрации детской одежды, прогуливая школу.

Детство и юность Мелании Трамп


Так, уже с юного возраста Мелания начала интересоваться модой, научилась подгонять одежду под свою фигуру и даже шить собственную.
В школе Мелания училась хорошо. В 15 лет она пошла в среднюю школу дизайна и фотографии в Любляне и планировала стать модельером. На протяжении трех лет она была вынуждена ездить на учебу на поезде. Позже отец снял им с сестрой квартиру.

Окончив среднюю школу, девушка поступила в Люблянский университет, но бросила его уже через несколько месяцев.
Мелания Трамп (Фото: соцсети)

Начало модельной карьеры


В возрасте 18 лет Мелания переезжает в Италию, где начинает работать моделью и ее карьера стремительно идет в гору.

К тому времени модельные дома и агентства наперебой предлагали ей контракты. В 1992 году Мелания занимает третье место в конкурсе красоты Look of the Year, после чего ей открылся мир глянца.

Однажды молодая модель столкнулась с непристойным предложением: после того, как она выиграла конкурс моделей от итальянской студии Cinecittà с правом на роль в кино, Мелания вынуждена была отказаться от приза из-за того, что продюсер сделал ей сексуальное предложение.

В 1996 году будущая первая леди познакомилась с совладельцем «Metropolitan Models», другом Трампа Паоло Дзамполли, который занимался в Европе поиском перспективных моделей и уговорил Меланию переехать в США.

Так она оказалась в центре Манхэттена и здесь продолжила карьеру модели, работая с такими известными агентствами, как ID Model Management и Trump Model Management.

В то время она снималась для рекламных каталогов, а в 2001 году получила эпизодическую роль в фильме «Образцовый самец».
Мелания Трамп (Фото: соцсети)

Личная жизнь Мелании Трамп


О личной жизни Мелании Трамп до свадьбы с Дональдом мало что известно. В браке пара находится с 2005 года, за это время Мелания родила сына, которого бесконечно любит и потратила много времени на его воспитание.

Как Мелания познакомилась с Дональдом Трампом


В конце 1998 года в Kit Kat Club на вечеринке по поводу Нью-Йоркской недели моды 28-летняя Мелания знакомится с 52-летним Дональдом Трампом, который пришел туда в компании с норвежской бизнесвумен Селиной Милдефарт. Тогда Трамп еще был официально женат на Марле Мейплз, но супруги уже год как жили раздельно. Тогда будущий президент США попросил у Мелании номер телефона, но получил отказ. Однако девушка согласилась взять его номер. Уже через неделю она позвонила и согласилась на свидание.
Дональд и Мелания Трамп (Фото: соцсети)
Специально для молодой возлюбленной Трамп в феврале 1999 года создал агентство Trump Model Management. Тогда же он впервые попытался выдвинуться на пост президента США при поддержке Мелании, которая уже тогда пообещала стать «очень традиционной» первой леди, как Бетти Форд или Джеки Кеннеди.

22 января 2005 года состоялась их свадьба. Мелания выбрала на торжество платье от Christian Dior за 200 тысяч долларов.

В 2006 году Мелания Трамп стала гражданкой США и родила Трампу сына Бэррона Уильяма. В 2009 году она основала собственный ювелирный бренд Melania, и лично создавала дизайн украшений.

Первая леди США


Позже именно супруга убедила Трампа баллотироваться на президентских выборах в 2016 году. Она принципиально во всем поддерживала мужа и пресекала все нападки в его адрес.
Дональд и Мелания Трамп (Фото: соцсети)

Так, 20 января 2017 года Мелания Трамп стала первой леди США. Причем она оказалась единственной за всю историю, чей родной язык не английский, второй католичкой среди жен президентов после Жаклин Кеннеди, а также второй с иностранным происхождением после супруги шестого главы США Джона Куинси Адамса британки Луизы Адамс.
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Мелания Трамп редко появлялась на публике, однако регулярно подвергалась различного рода критике. Ее критиковали за все: новое платье, речь, дизайн украшения Белого дома на Рождество. Первая леди знала об этом, но никогда не опускалась до склок.

Уже во времена Джо Байдена Исследовательский институт Сиенского колледжа признал супругу Трампа худшей из 40 жен президентов США.

Внешность Мелании Трамп


Супруга Дональда Трампа всегда пользовалась повышенным интересом публики и была в центре внимания благодаря своему стилю, который можно назвать «стилем жены миллиардера».
Мелания Трамп (Фото: соцсети)
Кроме того, ведутся разговоры, что Мелания не стареет, а значит, скорее всего, часто прибегает к услугам пластического хирурга. Ходят слухи, что она дважды делала ринопластику, увеличивала губы, делала грудь.

Сама же Мелания опровергает все разговоры о пластических операциях и говорит, что прекрасно выглядеть ей помогает здоровый образ жизни и правильный уход за кожей.

Чем занималась Мелания Трамп после отставки мужа


В преддверии отставки Трампа все говорили, что Мелания сразу подаст на развод. Однако этого не произошло. Тогда она перестала появляться на публике, однако продолжила заниматься своим проектом Be Best, направленный на благополучие молодежи. Знакомые рассказывали, что ее жизнь полностью вращалась вокруг любимого сына.

Однако некоторые источники утверждают, что уже тогда она знала о будущей победе мужа на выборах президента США в 2024 году.

После отъезда из Вашингтона Мелания посвятила время семье, друзьям, уделяла время заботе о себе и шопингу.

В конце 2021 года миссис Трамп выпустила собственную коллекцию невзаимозаменяемых токенов. Часть сборов от продаж NFT она направила на благотворительность.

Мелания Трамп сейчас


Как утверждает CNN, супруга вступившего в должность президента США Дональда Трампа, первая леди Мелания Трамп решила провести второй срок своего мужа более активно, часто присутствуя на встречах с ним и другими ключевыми членами его команды.

Кроме того, по данным СМИ она планирует давать новому президенту США советы по различным вопросам.

На инаугурации мужа она выбрала тёмно-синий наряд малоизвестного, но очень успешного американского бренда Adam Lippes, и закрывающую пол лица шляпку от бренда Eric Javits.
Мелания Трамп на инаугурации Дональда Трампа (Фото: соцсети)

При этом СМИ писали, что Мелания не настроена громко отмечать победу в то время, как вопрос пожаров в Калифорнии еще не утих. Также она не забыла и покушение на супруга, в котором первая леди винит Демократическую партию. Может именно поэтому миссис Трамп не улыбается на фото с четой Байден.

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«Откровенно шантажировали»: Политолог рассказал, как Запад склоняет страны к войне с РФ
Политолог Фельдман: Запад хочет наказать Грузию за отказ вести войну с РФ
21 января 2025, 12:43

Фото: iStock/3dmitry

Запад вводит санкции против Грузии, потому что Тбилиси отказался противостоять России, объяснил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Европарламент в новой резолюции может потребовать от Грузии начать войну с Россией.
Политолог, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Радио 1» сообщил, что Запад был бы рад открыть против России второй фронт на Южном Кавказе.

«Он активно подталкивал Тбилиси к началу военных действий против Москвы и ее региональных союзников, однако грузинскому руководству хватило мудрости, чтобы не ввязаться в эту опасную авантюру. Наиболее сильное давление оказывали США и Великобритания, которые откровенно шантажировали правящую партию "Грузинская мечта" государственным переворотом. В итоге попытки устроить цветную революцию провалились», — объяснил эксперт.

По его словам, Запад хочет наказать правительство Грузии за его стремление сохранить мир и суверенитет.

«Запускаются механизмы экономического давления. Однако санкции могут возыметь и обратный эффект. Скорее всего, они подтолкнут Грузию к расширению торговых отношений с Москвой. Уже сейчас львиная доля грузинского экспорта идет в Россию. Жертвовать этим рынком ради мифического членства в ЕС Тбилиси не намерен», — добавил политолог.

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#санкции
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#ес
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#рф
#всу
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Над посольством США в Москве подняли флаг по указу Трампа
21 января 2025, 11:55

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Флаг США подняли над посольством страны в Москве по указу вступившего в должность американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, что флаг был приспущен по распоряжению экс-главы государства Джо Байдена в память о скончавшемся 30 декабря президенте США Джимми Картере. В указе Байдена было указано, что флаги над Белым домом и другими правительственными зданиями в самих Штатах и в других странах должны оставаться опущенными на протяжении 30 дней.

Однако одним из первых распоряжений Трампа стал запрет на приспускание флагов во время инаугурации главы государства.

Ранее сообщалось, что после вступления в должность Трамп установил в Овальном кабинете кнопку для заказа диетической колы. Такая кнопка присутствовала во время его первого президентского срока, но была убрана с приходом Байдена.

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#сша
#россия
#москва
#посольство
#флаг
#дональд трамп
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Секс с порнозвездами, связи с РФ, штурм Капитолия, судимости и налоговые махинации: грязные скандалы Трампа и чем он еще удивит мир
21 января 2025, 11:42

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Четыре судимости, попытка штурма Белого дома, скандальные связи с порнозвездами и налоговые махинации — кажется, весь мир с нетерпением ждет, чем же еще удивит эксцентричный Дональд Трамп, вновь избранный президент США.
Этот человек стал символом скандалов, его жизнь — это постоянное шоу, в котором он выступает как провокатор и шоумен. Трамп, похоже, обладает даром быть непотопляемым: очередные судебные разбирательства лишь придают ему популярности и подогревают интерес общественности. В материале «Радио 1» вспомним яркие инциденты, которые стали неотъемлемой частью его биографии.

Секс с порноактрисами

В разгар предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп решил взять под контроль свою репутацию, заключив соглашения с несколькими женщинами, с которыми у него были романтические связи. Цель была ясна: не допустить, чтобы они раскрыли пикантные подробности его личной жизни. Одной из таких женщин стала модель Playboy Карен Макдугал, которая утверждала, что в 2006-2007 годах у нее была 10-месячная интрижка с Трампом, уже будучи женатым на Мелании.

Медиакомпания American Media Inc. (AMI), владелец таблоида National Enquirer, заплатила Макдугал 130 тысяч долларов за эксклюзивные права на ее историю. Однако после получения прав публикация так и не состоялась — ведь AMI имела тесные связи с Трампом.

Не успела история с Макдугал закончиться, как выяснилось, что аналогичное соглашение было заключено и с порноактрисой Сторми Дэниелс. Она утверждала, что имела интимную связь с Трампом летом 2006 года во время турнира по гольфу на озере Тахо. За свое молчание она также получила 130 тысяч долларов, а позже на судебном процессе описала их бурную ночь во всех подробностях.

Что делает эту историю еще более интригующей, так это то, что выплаты обеим женщинам были компенсированы из средств, собранных для предвыборной кампании Трампа.

В мае 2024 года присяжные признали экс-президента виновным по всем 34 пунктам обвинения, связанным с этими скандальными эпизодами. Однако исполнение приговора было остановлено решением Верховного суда, где большинство судей либо были назначены самим Трампом, либо представляли республиканскую партию.

Фото: iStock/RawFile

Связи с Россией

После победы Дональда Трампа на выборах 2016 года в американском обществе разразился настоящий политический шторм. Его команда оказалась под пристальным вниманием, когда начались подозрения в связях с Россией и вмешательстве в выборный процесс. Обвинения в том, что российские хакеры и тролли использовали кибератаки и пропаганду для манипуляции исходом голосования, стали основой для масштабного расследования.

Фото: iStock/vchal

Это событие быстро приобрело название «Рашиагейт», в отсылке к знаменитому Уотергейтскому скандалу 1974 года, который привел к отставке президента Ричарда Никсона. В 2017 году началось официальное расследование, которое продолжалось почти два года и привлекло внимание всей страны. Итоговый отчет, опубликованный в 2019 году, стал своего рода символом неопределенности: следователи не нашли доказательств сговора между Трампом и российскими властями, но также не смогли опровергнуть возможность вмешательства России в выборы. Таким образом, вина Трампа осталась неясной, а сомнения в легитимности его победы продолжали терзать общество.

Этот «осадочек» стал причиной глубокого раскола в американском обществе. Сторонники Трампа воспринимали расследование как политическую охоту на ведьм, попытку устранить его от власти, в то время как его противники утверждали, что оно выявило серьезные этические и политические проблемы внутри страны. В результате противостояние между двумя лагерями только усилилось, оставив за собой шлейф недоверия и напряженности, который ощущается до сих пор.

Штурм Капитолия

После президентских выборов 2020 года, в которых Джо Байден одержал победу с результатом 51% против 48% за Дональда Трампа, последний заявил о множестве фальсификаций и заговоров, утверждая, что на самом деле выиграл он.

Это заявление вызвало недовольство среди его сторонников. 6 января 2021 года, после митинга, на котором Трамп призвал их защищать свои избирательные права, группа его преданных поклонников ворвалась в Капитолий и на несколько часов захватила здание. Это событие стало основанием для второго импичмента Трампа, однако Сенат вновь оправдал его.

Трамп и Мерил Стрип

На премии «Золотой глобус» в 2017 году Мерил Стрип жестко раскритиковала Дональда Трампа за его пародию на журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески, отметив, что это было унизительно и недопустимо для человека на высоком посту.

Трамп ответил, назвав Стрип переоцененной актрисой и фанаткой Хиллари Клинтон, утверждая, что он не пародировал журналиста, а лишь указал на его нечестность.

Секретные документы в туалете

После завершения своего первого президентского срока Дональд Трамп не успокоился и вывез из кабинетов администрации ряд документов, включая строго секретные материалы — военные планы, разведывательные данные и информацию, касающуюся безопасности США. По закону эти документы должны были быть переданы Национальному архиву, однако они оказались спрятаны в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и были обнаружены ФБР в 2022 году.

Что особенно шокирует, так это то, что некоторые из этих секретных материалов хранились в туалете. Несмотря на это, Трамп не стеснялся показывать их своим гостям. Возможно, он действительно следовал старой пословице: «Хочешь что-то спрятать — прячь там, где это никто не будет искать!».

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Налоговые махинации

На протяжении многих лет Дональд Трамп уклонялся от публикации своих налоговых деклараций, в то время как остальные кандидаты в президенты США это делали без колебаний. После продолжительных судебных разбирательств к 2020 году стало известно, что строительный магнат использовал сложные схемы для многомиллионных манипуляций и фактически не платил подоходный налог. Серия статей, опубликованных The New York Times, была основана на утечке данных из его финансовых отчетов.

Кроме того, выяснилось, что многие компании, принадлежащие Трампу, фактически несут убытки, а у него есть значительные долги.

Шокирующие факты

Перед недавними выборами в США информация о Дональде Трампе появлялась чуть ли не ежедневно. Известный журналист Боб Вудворд выпустил книгу, в которой содержатся шокирующие факты из биографии Трампа, а также описания закулисных разговоров и манипуляций во время его первого президентского срока.

Бывшая модель Стейси Уильямс обвинила Трампа в сексуальном насилии, произошедшем в 1993 году, в связке с Джеффри Эпштейном — некогда влиятельным финансистом, который был осужден за педофилию и насилие.

Осенью 2024 года в США вышел байопик «Ученик. Восхождение Трампа», посвященный его молодости, который заинтересует поклонников этого жанра. Однако недавно в России прокатное удостоверение фильма было отозвано по неизвестным причинам.

В любом случае, действия и поступки Трампа продолжат вызывать интерес не только у американцев, но и у международной аудитории в ближайшие годы.

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