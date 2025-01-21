Жена Эдварда Сноудена подала документы на получение российского гражданства

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Жена экс-сотрудника Агентства нацбезопасности США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение российского гражданства по обычной процедуре. Об этом адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что Миллс проживает в России уже больше пяти лет. Она проходит обычную процедуру, как это положено всем, кто имеет право на получение гражданства.
Кучерена отметил, что у жены Сноудена не должно возникнуть никаких проблем с получением российского паспорта, поскольку она является законопослушным гражданином и не нарушает законы страны.
Американская акробатка и блогер Линдси Миллс переехала из США в Москву к Сноудену в 2014 году. Спустя три года они официально зарегистрировали брак. 26 сентября 2022 года был опубликован указ о приёме Сноудена в российское гражданство. Затем 2 декабря этого же года он принёс присягу и получил паспорт гражданина России.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Кучерена отметил, что у жены Сноудена не должно возникнуть никаких проблем с получением российского паспорта, поскольку она является законопослушным гражданином и не нарушает законы страны.
Американская акробатка и блогер Линдси Миллс переехала из США в Москву к Сноудену в 2014 году. Спустя три года они официально зарегистрировали брак. 26 сентября 2022 года был опубликован указ о приёме Сноудена в российское гражданство. Затем 2 декабря этого же года он принёс присягу и получил паспорт гражданина России.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова