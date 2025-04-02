Жена Гарика Харламова опубликовала провокационное видео

Жена шоумена Гарика Харламова Катерина Ковальчук опубликовала видео в личном блоге: на нём актриса позирует перед камерой в эффектном образе. На Катерине полупрозрачная кофта в пайетках, сквозь которую можно разглядеть её стройную фигуру. Также артистка надела светло-голубые джинсы.