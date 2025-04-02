Жена Гарика Харламова опубликовала провокационное видео

Катерина Ковальчук (Фото: Instagram*, @katerinakovalchyk)
Жена шоумена Гарика Харламова Катерина Ковальчук опубликовала видео в личном блоге: на нём актриса позирует перед камерой в эффектном образе. На Катерине полупрозрачная кофта в пайетках, сквозь которую можно разглядеть её стройную фигуру. Также артистка надела светло-голубые джинсы.
«Я жду лето», – написала Ковальчук.Пользователи оставили под видео восхищённые комментарии:
«Как вы прекрасны! Больше улыбайтесь! Вам идёт улыбка на лице».
«Катерина! Как красиво!»Напомним, что в марте 2024 года Ковальчук познакомилась с Гариком Харламовым, а в июне они поженились.
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Анастасия Чубина