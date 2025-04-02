«Нежная моя девочка»: Ольга Рапунцель показала трогательные снимки с дня рождения старшей дочери

Подростковое время является одним из самых тяжелых в процессе воспитания ребенка. Сейчас с этим столкнулись Джиган и Оксана Самойлова, дочери которых Ариеле 13 лет. Блогер поделилась, с какими проблемами она сталкивается во время переходного возраста девочки.