«Нежная моя девочка»: Ольга Рапунцель показала трогательные снимки с дня рождения старшей дочери

Ольга Рапунцель с дочками (Фото: Instagram*/olyarapunzel)
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель отпраздновала день рождения старшей дочери Василисы. Девушка опубликовала фотографии с праздника и отметила особую связь с девочкой.
Напомним, Ольга воспитывает одна двоих дочек — 5-летнюю Софию и Василису, которой 1 апреля исполнилось семь лет. В день рождения старшей девочки звезда «Дома-2» организовала праздник и нежную съемку с нарядными малышками на фоне множества подарков и шаров.
Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что обе девочки очень красивые, а мама у них чудесная.
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*Запрещен в РФ
Ольга Рапунцель с дочками (Фото: Instagram*/olyarapunzel)
«Мой первенец, мамина дочка, ты такая загадочная, рассудительная и нежная моя девочка, но уже с волевым характером, ведь есть в кого. Непоседа милая, ты еще та хитрюшка! У нас с тобой сильная связь, как ты ко мне привязана и не отпускаешь меня никуда, когда мне нужно по своим делам. Всегда просишься поехать со мной», — написала Рапунцель в соцсети.
Ольга Рапунцель с дочками (Фото: Instagram*/olyarapunzel)По словам девушки, любовь между матерью и дочерью является самой искренней.
Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что обе девочки очень красивые, а мама у них чудесная.
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*Запрещен в РФ
Элина Позднякова