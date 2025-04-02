«Цветы — в студию!»: Андрей Малахов сделал красивый жест после резких слов Эрнста

Кадр из видео: Телеграм @and_malakhov
Андрей Малахов перестал работать на «Первом канале» в 2017 году и с тех пор его программы выходят в эфире телеканала «Россия 1». Это не помешало ему тепло поздравить с 30-летним юбилеем своего бывшего шефа Константина Эрнста, несмотря на достаточно жёсткие слова, сказанные тем накануне в интервью.
Генеральный директор главного телеканала страны накануне заявил, что нисколько не жалеет об уходе Малахова, равно как и некоторых других известных медиаперсон. Телеведущий и шоумен не стал раздувать потенциальный конфликт. Он подготовил красивый букет к юбилею и поздравил своего бывшего руководителя.
Фото: Телеграм @and_malakhov
Также тепло поздравила всех работников телеканала Екатерина Стриженова. Она сравнила работу на «Первом» с отношениями в семье, со всеми неурядицами, спорами, победами, поражениями, но и взаимным теплом и любовью.
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Фото: Телеграм @and_malakhov
«Букет к 30-летию Первого канала! Поздравил Константина Львовича Эрнста, всех своих коллег и друзей с прошлого места работы с этой красивой датой!» — подписал снимок тележурналист и шоумен.
Также тепло поздравила всех работников телеканала Екатерина Стриженова. Она сравнила работу на «Первом» с отношениями в семье, со всеми неурядицами, спорами, победами, поражениями, но и взаимным теплом и любовью.
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Александр Бойцов