«Цветы — в студию!»: Андрей Малахов сделал красивый жест после резких слов Эрнста

Марк Пугачев стал одним из тех, кто активно критикует Анну Седокову, обвиняя ее в смерти Яниса Тиммы. В своих публикациях он не скупится на резкие выражения. Теперь пришло время для ответа Седоковой, которая долго сдерживала свои эмоции. На днях она высказалась о родителях покойного баскетболиста.