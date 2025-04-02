«Ты шваль»: Анна Седокова сделала новое заявление после смерти Яниса Тиммы. Кого и за что певица назвала «петушком»

Анна Седокова (Фото: Инстагарм* @annasedokova)
Марк Пугачев стал одним из тех, кто активно критикует Анну Седокову, обвиняя ее в смерти Яниса Тиммы. В своих публикациях он не скупится на резкие выражения. Теперь пришло время для ответа Седоковой, которая долго сдерживала свои эмоции. На днях она высказалась о родителях покойного баскетболиста.
«На каждое их слово я могу ответить действиями. Но сейчас главное — прекратить превращать это в шоу. Хватит. Я больше не позволю этого. Вы уже получили свою порцию внимания. Оставьте его и меня в покое», — заявила она.
После этого артистка обратилась к Марку Пугачеву.
«И тебе, петушок, тоже скажу. Сколько бы ты ни старался удалить упоминания о себе, для всех ты останешься клоуном и стриптизером из „Эгоистки“. Независимо от того, сколько наркотиков ты принял, правда о тебе всегда останется. Ты можешь притворяться и обманывать людей, но внутри ты знаешь, кем являешься. Ты просто шваль. Я никогда не произнесу твоего имени, потому что ты не достоин этого. Продолжай бить свою жену — это единственное, на что ты способен», — подчеркнула знаменитость.
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Анастасия Хохлова